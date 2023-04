Pénurie de sucre : 20.000 tonnes introduites dans le marché

L’Etat du Sénégal a autorisé à » Titre exceptionnel », la mise dans le marché de 20 000 tonnes de sucre en poudre pour atténuer les tensions notées sur le sucre, selon Directeur du Commerce intérieur, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao. Ce afin soulager les consommateurs dans ce contexte de Carême et de Ramadan.

Les prix du sucre ont connu une hausse vertigineuse en cette période de pénurie. Les prix varient entre 700 et 900 FCFA le kilogramme chez les commerçants vendent le kilogramme à 750 FCFA, alors que le prix homologué par l’Etat est de 600 FCFA. Dans Sud quotidien le directeur du commerce trouve que c’est « tout à fait normal », parce que le sucre était rare. Avant de rassurer que l’Etat, avec ses agents, va prendre toutes les dispositions pour que les prix homologués soient respectés.

Les importateurs se lavent à grande eau dans cette pénurie, selon Actu221. Et précisent qu’ils « ne peuvent pas bloquer le sucre. Nous n’importons que sous autorisation de l’Etat. On nous a autorisé et sous peu, le sucre sera disponible en abondance dans le marché…Nous estimons qu’une quantité de 50 mille tonnes est disponible sur place. Cependant, il faut savoir qu’ici, nous sommes dans des MAD (Magasins aires de dédouanement) Tout sucre qui y entre, c’est sous douane, il n’en sort qu’avec dédouanement. Et la hausse n’est pas à notre niveau ».