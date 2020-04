Pierre Ménès touché par le Covid-19 (VIDEO)

Pierre Ménès a révélé sur Twitter qu’il avait été touché par le coronavirus. Remis, il sortait ce lundi 13 avril de l’hôpital.

En 2016, Pierre Ménès, atteint de « la maladie du soda », subissait une double greffe du rein et du foie. En conséquence, le journaliste sportif avait été écarté, du début de l’épidémie de covid-19 de l’antenne de Canal + et du Canal Football Club, afin de préserver sa santé. « La direction estime que c’est un trop grand risque pour une personne à risque comme moi après ma greffe », déclarait-il alors sur Twitter. La diffusion de l’émission a été interrompue peu de temps après, à cause de l’arrêt total des compétitions sportives. Absent depuis quelques jours des réseaux sociaux, où il est généralement très actif, le chroniqueur a révélé qu’il avait été atteint par le virus et hospitalisé. « Je sors du covid », a-t-il indiqué sur son compte Twitter en légende d’une vidéo où il revient sur sa maladie.

Un retour à la maison après une hospitalisation de quelques jours

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020

« Comme vous pouvez le constater, je suis à l’hôpital Beaujon, j’y suis depuis mardi. Après pourtant un confinement très, très sage chez moi, j’ai été obligé d’appeler les médecins, j’étais totalement épuisé avec des terribles diarrhées, pas finalement les symptômes habituels du covid. Pourtant, c’est bien le covid que j’avais », explique Pierre Ménès dans cette vidéo. Hospitalisé en fin de virus, il a subi une batterie d’examens nécessaires pour contrôler l’état de son foie et de son rein. Dans cette vidéo, il a surtout annoncé une bonne nouvelle, sa sortie de l’hôpital : « Là, l’ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14 heures. » Victime en plus d’une terrible crise de goutte dans les deux genoux, Pierre Ménès aspire désormais simplement à retrouver la forme et à remarcher. « Normalement avec ce que devrait nous annoncer Emmanuel Macron, j’ai du temps avant que le foot reprenne », a ironisé le chroniqueur, faisant référence au prolongement du confinement qui pourrait être annoncé ce soir par le président de la République.

Le chroniqueur a perdu 15 kilos à cause du virus

« Voilà », indique-t-il en montrant son visage. « Chaque chose, malheur est bon, 15 kilos de moins », annonce Pierre Ménès. « Je vais donc retourner me confiner, parce que ça reste la solution de rester chez vous. Prenez surtout soin de votre santé, parce que quand la santé est pas là, c’est très, très dur », conclut le journaliste sportif. Aussitôt les internautes se sont mobilisés sur Twitter pour lui souhaiter un prompt rétablissement avec le hashtag « Pierrot »