Le régime disciplinaire du personnel de la Police nationale édicté par les Lois n° 66-07 du 18 janvier 1966 et n° 2009-18 du 9 mars 2009 relatives au statut du personnel de la Police nationale, ne comporte aucune disposition interdisant aux policiers de manifester leurs croyances religieuses voire leurs appartenances confrériques y compris le fait de s’agenouiller devant les dignitaires Mourides.

Toutefois, si la sanction infligée au policier Pape Boubou Diallo vise à combattre le prosélytisme, garantir et préserver la neutralité religieuse de l’administration, de la fonction publique et des services publics, le Président de la République doit insérer dans les Lois portant Statuts des fonctionnaires, du personnel des armées et de la police nationale, entre autres, des dispositions interdisant tout signe ou comportement attestant l’appartenance religieuse ou confrérique de l’agent public.