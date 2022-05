Portée historique du séjour de Serigne Mountakha Mbacké à Dakar

Titre : Portée d’un séjour historique dans les annales du Mouridisme.

Base d’appui : «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés». Sourate 16 AN-NAHL(Les Abeilles) Verset 125.

Dès l’annonce du séjour du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké programmé le 27 au 29 mai 2022 à Massalikoul Jinaane; les mourides sont dans l’effervescence. Les dahiras, terrain d’application en euphorie. A l’ère des Tic, le Sénégal est au courant de cette bonne nouvelle, répandue comme une trainée de poudre en plein vent de tempête. Nul doute que la célèbre mosquée bâtie, dans la foi religieuse ne désemplirait point en cette période.

Les talibés de Khadim Rassoul ont la nostalgie de leur guide au sourire éternel. La réception de tel hôte si prestigieux et illustre dans ce lieu saint de l’islam, est un événement sans commune mesure fort significatif. La dimension reflète multiples facettes. Serigne Mountakha Mbacké ne cesse de graver en lettres d’or son rapprochement et attachement envers les talibés. Ces derniers fidèles accentuent davantage l’aisance de vivifier la ferme volonté de communier avec leur leader charismatique à la vertu sublime et non sublimée.

La population sénégalaise a par devers elle la juste mesure des effets bénéfiques de ce séjour. Serigne Mbackiou Faye, manager hors pair de la confrérie, pour ce qui est du management de cet événement est au premier rang. Au sujet de ce fervent talibé mouride, rien concourant au succès de la visite ne doit être omis encore moins laissé en rade.

Il fait valoir son rang de figure emblématique en sa qualité de Représentant du Khalife de Touba. Entre autres, déterminants prédominants figurent, en tête de chapitre, la sécurité, l’accueil, le confort du guide, des talibés et autres invités de marque. Le bon déroulement du séjour constitue pour ce talibé zélé un sacerdoce.

Tout doit très bien se dérouler inchallah ne cessait-il de répéter lors de la séance de préparation. A la lueur de cette option irréversible, Il sera sans doute opportun de s’attarder aux aspects que revêt le programme inédit ajusté au séjour du Khalife. Une relecture introspective des effets attendus constituerait une plateforme interactive pour l’essor du Mouridisme en ce siècle nouveau. En effet le monde de nos jours interpelle des adeptes de cette communauté.

Les défis socioéconomiques voire politiques scrutent l’horizon et interpellent ces ressources humaines de qualité. Il est d’actualité la voie mouride dans l’option d’un Sénégal émergent. Les questions et réponses auxquelles se pose le dessein du peuple sont d’actualité préoccupante. La cohésion sociale, l’engagement dans l’emploi des jeunes, le goût du travail, le civisme, le patriotisme, l’équité, le sens du devoir, la démocratie, la répartition efficiente des ressources, la concorde nationale, la paix, le respect mutuel, la bonne crédibilité sans faille des institutions républicaines, la demande sociale.

La liste n’est pas exhaustive. Et s’y ajoutent autres valeurs intrinsèques inhérentes et propres à l’homme, à l’instar de son bon devenir dans les deux mondes sont le reflet des fondamentaux du Mouridisme. Serigne Touba a édifié le bien être de l’homme sur terre et dans l’au-delà dans Massalikoul Jinaane. Cheikh Ibra Fall son fidéle Talibé, a montré la bonne voie droite de son Maitre. Elle est sans détours, donc à suivre sans préjudice quelconque, ni perdition non plus. A date, Il y’a bien lieu de réactualiser sans faille la qualité de notre excellent profil Talibé Mouride.

Serigne Saliou Fall Ibn Modou Moustapha Fall Expert financier, Personne morale Daara Baye Fall Ligguey Diamou Yalla