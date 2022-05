Nouveaux nuages sur l’année scolaires : Les mensonges éhontés du gouvernement sur les accords avec les syndicats

Un gouvernement capable de mentir avec autant de légèreté et de cynisme est devenu un danger pour la stabilité du pays. Tout ce bavardage pour dire que le gouvernement n’a pas tenu parole : vous nous tympanisez avec des rubriques alors que nous avions retenu des chiffres et des promesses de non-imposition ! Soit nous avons des leaders syndicaux qui ne savent pas lire et qui sont d’une innommable crédulité, soit vous vous moquez des Sénégalais.

Il ne s’agit pas savoir si jamais une telle augmentation a été faite dans l’histoire du Sénégalais : comparez vos salaires et la taille de votre gouvernement à ceux de Senghor, bande de menteurs ! Dans tous les pays les salaires sont indexés sur le coût de la vie et les revenus de la société. Une société qui s’enrichit au point de distribuer de l’argent à chaque veille d’élection doit pouvoir faire dans la justice salariale pour un corps aussi prestigieux et travailleur. Arrêtez vos mensonges s’il vous plait, ça ne vous honore pas !

Et à tous ces parents d’élèves prompts à critiquer les enseignants, saviez-vous qu’en Terminale on a des effectifs de 65 à 70 élèves à évaluer ? Savez-vous comment ça s’appelle ? Eh bien je vais vous le dire : le gouvernement fait des bénéfices sur notre dos. Il nous presse comme vous le faites avec votre citron et quand nous tombons malades, seule la mort nous est offerte comme issue.

Et puis arrêtez de faire croire que vous avez donné de l’argent : il s’agit d’une lutte commencée depuis très longtemps et dont la philosophie est l’équité salariale, la redistribution équitable des richesses injustement captées par des politiciens. Vos amis entrepreneurs qui sucent le sang des Sénégalais bénéficient d’exonérations d’impôt que rien ne justifie : vous ne pouvez donc pas tenir ce type de discours contre des soldats qui travaillent dans des conditions aussi difficiles. Arrêtez de nous assassiner avec de la craie de mauvaise qualité

Arrêter de nous surcharger avec des effectifs impossibles

Arrêtez de faire croire que ce que nous demandons est au-dessus des moyens de la société alors qu’au même moment vous distribuez de l’argent.

Alassane K. KITANE