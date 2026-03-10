Pour protéger son fils de trois chiens…Elle va le payer de sa vie

Les faits se sont déroulés le 27 février à Big River, en Californie (Etats-Unis). Une mère, âgée de 26 ans, rendait visite à sa mère en compagnie de son fils de 5 ans pour voir une portée de chiots.

L’enfant s’est approché des chiots, qui se trouvaient dans une boîte en carton, pour les caresser. Trois chiens adultes présents sur la propriété, dont la mère des chiots, se sont soudainement jetés sur eux.

Emily s’est alors placé devant son fils, afin de le protéger. Les trois animaux ont mordu la jeune femme à plusieurs reprises et l’ont mutilé à mort.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la mère de famille. Le petit garçon a également été mordu à deux reprises.

Il a été transporté à l’hôpital, avant d’être ensuite autorisé à rentrer chez lui. Les chiens ont été euthanasiés.

Source : F D