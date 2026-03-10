Le défi de la survie politique… Cette grosse équation pour Diomaye et sa coalition

Le récent congrès de la coalition Diomaye Président a marqué un tournant décisif dans la jeune gouvernance de l’alternance. Face à ses alliés de la première heure, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé les axes majeurs du projet de rupture, tout en soulignant l’exigence de loyauté et de discipline nécessaire pour transformer l’essai de mars 2024 en une réalité administrative concrète. Cependant, derrière la célébration de la victoire passée, ce rassemblement a surtout révélé l’urgence d’une réflexion profonde sur la pérennité d’un appareil politique qui, s’il a suffi pour conquérir le pouvoir, semble encore trop frêle pour le conserver durablement.

L’histoire politique sénégalaise est un cimetière de coalitions éphémères qui, une fois l’euphorie de la victoire dissipée, se sont fracassées sur les récifs de l’exercice du pouvoir. Si le chef de l’État ambitionne réellement un second mandat en 2029, il doit impérativement admettre que la coalition « Diomaye Président » ne constitue, en l’état, qu’un socle initial et non un horizon indépassable. Sa configuration actuelle est celle d’une force de résistance et de conquête, mais elle manque encore de l’épaisseur organique et de la diversité sociologique nécessaires pour résister à l’érosion naturelle que subit tout régime en place face aux impatiences sociales.

Pour bâtir une hégémonie capable de s’inscrire dans le temps long, le président ne pourra faire l’économie d’une alliance indéfectible et structurelle avec le PASTF. Véritable poumon idéologique et moteur de la mobilisation populaire, le parti d’Ousmane Sonko détient la clé de la ferveur militante. Une distanciation, même subtile, entre l’institution présidentielle et cette base radicale et dévouée fragiliserait l’édifice au profit d’une opposition qui n’attend qu’une faille dans le bloc monolithique pour s’engouffrer et contester la légitimité territoriale du pouvoir.

Au-delà de ce noyau dur, la survie politique du régime passera par une capacité de dépassement et de « ratissage large » au sein de l’espace politique. Le président doit comprendre que le purisme idéologique est souvent l’ennemi de la majorité électorale. Gagner une élection de confirmation demande de savoir séduire les indécis, les déçus des anciens régimes et les forces centristes qui privilégient la stabilité à la révolution permanente. Cette ouverture vers d’autres partis de l’opposition actuelle ou des mouvements citoyens indépendants est la condition sine qua non pour élargir l’assiette électorale du chef de l’État.

L’objectif stratégiquement vital est de mettre sur pied une machine politique dont l’efficacité rappellerait celle de l’ancienne coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Sous Macky Sall, cette coalition a réussi la prouesse de maintenir une unité et une efficacité redoutable pendant plus d’une décennie en absorbant systématiquement les forces vives du pays. Pour égaler une telle force de frappe, la coalition « Diomaye Président » doit sortir de sa zone de confort et muer vers une structure plus inclusive, capable de discipliner les ambitions locales tout en offrant un toit politique à une multitude de sensibilités.

Cette mutation exige que la coalition présidentielle accepte d’engloutir, au sens politique du terme, une kyrielle de petits partis, de mouvements de soutien et de coalitions satellites. Ce processus de fusion-absorption ne doit pas être perçu comme une perte d’identité, mais comme une consolidation nécessaire. En politique, la masse critique est le seul rempart contre l’instabilité législative et les revers lors des scrutins locaux. Une coalition « fourre-tout » mais bien structurée vaut mieux qu’une alliance d’élites intellectuelles déconnectée des réalités des profondeurs du pays.

Les prochaines élections municipales constitueront le premier véritable test de cette stratégie d’expansion. Si le camp présidentiel se présente en ordre dispersé, ou s’il s’enferme dans une logique d’exclusion des alliés de la périphérie, il s’expose à un vote sanction territorial qui affaiblirait l’autorité du sommet de l’État. La conquête des mairies et des conseils départementaux nécessite des alliances de raison, parfois contre-nature, mais indispensables pour verrouiller le pays et empêcher l’émergence d’un contre-pouvoir local trop puissant avant l’échéance de 2029.

Par ailleurs, le dialogue avec les forces vives, y compris certaines franges de l’ancienne majorité, pourrait s’avérer être un levier pragmatique pour stabiliser le pays. En intégrant des cadres expérimentés et des leaders d’opinion ayant une base électorale solide dans les régions rurales, le président s’assurerait une transition plus douce vers une présidence de rassemblement. La Realpolitik commande de transformer les adversaires d’hier en alliés objectifs d’aujourd’hui pour isoler les radicaux qui pourraient menacer l’ordre républicain ou la mise en œuvre de la vision de développement national.

Le président Bassirou Diomaye Faye se trouve devant un choix historique : rester le président d’une coalition de rupture, ou devenir le chef d’un grand mouvement national. Pour que le « Projet » survive aux tempêtes politiques, il doit muer en une machine électorale totale, inspirée des succès passés mais portée par une éthique nouvelle. C’est à ce prix, et seulement à ce prix, que l’ambition d’un second mandat pourra passer du stade de l’espoir à celui d’une certitude mathématique et politique.

