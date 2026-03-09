Sûreté urbaine : Me Moussa Diop libéré…voici la raison

Le procureur général a ordonné la libération immédiate de Me Moussa Diop en raison de sa qualité d’avocat, laquelle impose le respect des règles relatives au visa du bâtonnier, selon l’un de ses conseils Me Ousseynou Babou.

Ainsi, contrairement au régime de Macky Sall, sous lequel il avait été envoyé en prison à l’époque, le régime du président Bassirou Diomaye Faye a voulu faire preuve d’une application rigoureuse des règles de procédure.

Selon les informations de Seneweb, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, sera convoqué à nouveau au parquet général après l’obtention du visa du bâtonnier.

Convoqué, ce lundi, à la Sûreté urbaine de Dakar, ses avocats, Me Ousseynou Babou, Sayba Danfakha, El Hadj Diouf et Seyni Dione, se sont battus pour bloquer la procédure, évoquant les dispositions de l’article 46 de la Convention de coopération judiciaire de 1974 entre le Sénégal et la France.

Me Moussa Diop a été convoqué à la suite de propos qu’il a tenus à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko lors d’une émission télévisée.

Source : Seneweb