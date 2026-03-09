Warang : La gendarmerie saisit 600 kg de chanvre indien, un suspect interpellé

La Compagnie de gendarmerie de Mbour a mené une opération d’envergure dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 8 mars, aux environs de 4 heures du matin, les forces de l’ordre ont intercepté une cargaison de 600 kilogrammes de chanvre indien sur la plage de Warang, dans le département de Mbour.

Selon les autorités, l’intervention a été déclenchée suite à un renseignement signalant un débarquement de drogue en provenance de la Casamance. Les éléments de la Brigade de Recherches, appuyés par la Brigade Territoriale de Nianing, ont alors mis en place un dispositif de surveillance sur les lieux.

Trois charretiers ont été surpris en train de décharger la marchandise d’une pirogue. Si deux d’entre eux ont réussi à prendre la fuite, un individu de nationalité sénégalaise a été interpellé.

Le bilan de l’opération fait état de : 600 kg de chanvre indien, conditionnés en 20 colis de 30 kg chacun, deux charrettes, un cheval et l’arrestation d’un suspect poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.