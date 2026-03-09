L’APR s’exprime sur la gouvernance mondiale et le rôle de Macky Sall

Dans une déclaration officielle, l’École de l’Alliance Pour la République (APR) a pris position sur les défis contemporains et la nécessité de refonder le multilatéralisme. Le texte souligne que le monde traverse une période de crises multiples, climat, migrations, inégalités, réarmement, pandémies, qui fragilisent l’équilibre international et accentuent les tensions.

L’APR estime que l’affaiblissement des institutions internationales, en particulier l’ONU, a contribué à l’érosion de la coopération mondiale. Elle appelle à un nouvel ordre international, centré sur la paix et la solidarité, et libéré de la logique militaire comme critère de puissance.

Dans ce cadre, la déclaration met en avant l’ancien président sénégalais Macky Sall comme une figure capable d’incarner ce renouveau. L’APR rappelle son action diplomatique durant ses douze années de mandat, marquée par la recherche de l’intégration régionale, la promotion du panafricanisme et l’engagement sur les dossiers du climat, de l’éducation et du développement.

La direction de l’École de l’APR conclut que le Sénégal a le devoir de soutenir Macky Sall pour une éventuelle candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies, considérant son expérience et son leadership comme des atouts pour un monde en quête de stabilité et de coopération.