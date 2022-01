Pour se venger…le mécano coupe les freins de la voiture de son ex-patronne

Une rocambolesque affaire de mis en danger et de dommage à la propriété mobilière d’autrui a été jugée, ce jeudi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Au banc des accusés, il y avait le sieur Moussa Fall. Mécanicien de son état, il a tenté de tuer son ex-patronne qui l’avait recruté comme chauffeur.

Les débats d’audience ont fini de révéler que le mis en cause a profité d’une opération de nettoyage, organisée le dimanche 28 novembre 2021 dans son quartier, pour couper les freins et crever les roues de la voiture de sa victime. Le lundi, Mariama a pris le véhicule pour se rendre au travail. Elle devait, par la même occasion, amener son enfant à la garderie. Cependant quand elle a freiné, ça ne répondait pas. C’est sur ces entrefaites qu’elle a tiré le frein à main pour s’arrêter.

Sous le coup de la panique, elle contacte immédiatement son concessionnaire. Contre toute attente, ce dernier lui révèle le sabotage. Sans désemparer, elle dépose une plainte contre X à la police. Une enquête menée des mains de maître par la police a conduit à l’arrestation de M. Fall.

Après les débats, le représentant du Ministère public a requis un an d’emprisonnement, dont six mois ferme. Quant à la défense, elle a plaidé une application bienveillante de la loi. En rendant sa décision, le président du tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré le prévenu coupable avant de le condamner à six mois d’emprisonnement, dont, trois mois ferme, et à payer une amende de 250 000 francs, rapporte Emedia.