Pour une bonne année scolaire…La COSYDEP donne sa recette

En perspective à la prochaine réunion du CA de la COSYDEP, le Bureau du Conseil d’Administration (BCA) s’est réuni, dans un contexte marqué par :

 Le démarrage de la nouvelle année scolaire 2022-2023 avec (i) d’importants efforts de la communauté éducative à célébrer et à capitaliser ; les acquis engrangés ont permis de lever certaines contraintes liées à l’effectivité du démarrage à date échue, en dépit (ii) de récurrents goulots d’étranglement à adresser (écoles inondées ou occupées par des sinistrés, abris provisoires non installés ou salles de classe vétustes, frais de scolarité élevés ou absence notoire des élèves).

 Des événements devenus de véritables centres d’intérêts pour les sénégalais avec (i) la Coupe du Monde de football qui va enregistrer la participation du Sénégal, champion d’Afrique, un rendez-vous qui exerce une réelle attraction sur les apprenant.e.s comme sur les enseignant.e.s ; (ii) les tensions politiques marquées par des jeux d’acteurs en vue de l’élection présidentielle de 2024, une dynamique qui engage de façon directe une bonne partie des responsables de l’éducation et d’apprenant.e.s. Ces deux évènements pourraient impacter sérieusement le quantum horaire, si on y prend garde.

 Une série d’initiatives complémentaires avec (i) des campagnes communautaires (Ubbi Tay Jàng Tay, Nos Vacances pour l’Ecole, Tous à l’école, Dispositif citoyen de suivi des Assises Nationales de l’Education et de la Formation –ANEF-, …) mais aussi (ii) des mesures politiques (recommandations issues du traditionnel séminaire de rentrée, mesures du conseil interministériel sur la rentrée, orientations du conseil des ministres du 5 octobre invitant à « inventer l’école du futur », mesures du conseil spécial de la consommation actant quatre points pour le secteur de l’enseignement, décisions issues de la rencontre Ministère de l’Education – Inspections d’Académie).

Face à ce contexte complexifié par des crises multiformes (sanitaires, climatiques, sécuritaires, humanitaires, socio-économiques) qui impactent de manière directe l’institution scolaire, le BCA de la COSYDEP a fait des constats, salué les efforts, relevé des défis et formulé plusieurs recommandations :

1. Déficit criard et récurrent de dizaines de milliers de tables bancs. Le BCA appelle l’Etat à se décider à vider définitivement cette question en mobilisant les ressources nécessaires permettant d’aller au-delà des prévisions annoncées chaque année.

2. Disponibilité de salles de classe en quantité et de qualité. Après avoir rappelé le projet de loi de finances initiale, LFI 2018 qui indique «Le Sénégal a besoin de 42 520 salles de classe supplémentaires au primaire s’il veut assurer la scolarisation universelle à l’horizon 2023 », le BCA invite à élargir le réseau scolaire pour faire face à la demande de scolarisation du fait d’une démographie croissante. La COSYDEP recommande de partager avec la communauté le dispositif planifié de résorption des abris provisoires et de réhabilitation des salles de classes pour les rendre plus résilientes face aux crises sanitaires et climatiques répétitives.

3. Hygiène, assainissement et sécurité des écoles. Après avoir établi le lien entre la qualité de l’environnement des apprentissages et l’amélioration des performances, le BCA exhorte le gouvernement et les collectivités territoriales à assurer à chaque établissement des blocs sanitaires fonctionnels, un

gardien, des femmes de ménage et un personnel d’appui.

4. Coûts de scolarité (inscription et autres frais opportunistes). Après avoir salué la baisse de la fourchette des frais d’inscription au moyen secondaire (entre 3 000 et 5 000), le BCA a rappelé les textes législatifs et réglementaires qui proclament la gratuité de l’enseignement élémentaire au Sénégal. Il s’agit en réalité de soutenir et de respecter les dispositions prévues en veillant à la disponibilité de budgets de fonctionnement conséquents et à temps, à l’application rigoureuse des textes pour rétablir la légalité et à une gestion plus efficiente, plus inclusive et plus transparente des ressources allouées aux écoles. Pour rappel, au Sénégal, il est clairement déclaré, dans la constitution et dans les lois d’orientation, une obligation scolaire de 10 ans, avec la gratuité de l’enseignement élémentaire. Aussi, le BCA recommande –t – il à l’Etat de garantir, au moins, une année de préscolarisation obligatoire conformément à l’alignement du Sénégal aux objectifs de l’agenda 2030 ; il invite également à soutenir davantage les sous-secteurs

« sous dotés » comme le non formel et la petite enfance.

5. Question enseignante. Après avoir salué les efforts de revalorisation des salaires des enseignant.e.s ainsi que le recrutement spécial de 5000 enseignant.e.s dans le cadre de Xëyu Ndaw yi, le BCA (i) dénonce vigoureusement la baisse du quota de recrutement pour le Concours des élèves maitres, CREM 2021-2022 (seuls 350 recrutés contre, antérieurement une moyenne d’environ 2 500 par an) ; (ii) constate que le processus pour le recrutement 2022-2023 n’est toujours pas lancé ; (iii) manifeste son opposition à toute forme de recrutement d’enseignant.e.s en dehors des standards en vigueur (organisation de concours, respect strict des 9 mois de formation, cohérence entre le processus de formation et le calendrier

scolaire en vue de disposer des nouveaux enseignant.e.s dès la rentrée) ; (iv) rejette l’idée agitée de faire recours aux étudiants de filières scientifiques pour combler le déficit en professeurs de sciences (Maths, PC, SVT, etc). Cette idée est en contradiction avec les exigences de qualification des enseignants et l’option politique clairement annoncée de promotion de l’Enseignement des Mathématiques, des Sciences et Techniques, en lien avec l’heureux avènement des lycées d’excellence et des récentes classes préparatoires.

6. Préservation d’un dialogue social permanent avec la communauté éducative. Après avoir salué l’accalmie dans le secteur, le BCA exhorte les autorités à privilégier un dispositif anticipatoire, permanent et fécond de dialogue en accordant plus d’importance aux alertes et aux propositions alternatives. Les flammes de la pacification du système éducatif doivent être entretenues.

Au total, le BCA de la COSYDEP rappelle que :

 les crises sanitaires et climatiques répétitives orientent vers la mise aux normes des établissements : normes dans les constructions, dans les équipements, dans les accessoires, dans la sécurité et l’hygiène, dans les supports, dans l’encadrement. Il s’agit de la meilleure voie qui devra s’adosser sur les conclusions des ANEF pour poser de solides jalons vers « l’école du futur » que le Président de la République demande d’inventer. En vérité, ces crises climatiques combinées aux réalités spécifiques des régions, requièrent une réadaptation du calendrier scolaire qui est resté sans changement, des indépendances à nos jours (ouverture en octobre et fermeture en juillet) ;

 l’exigence de qualification et de professionnalisation est le premier critère de la qualité des enseignant.e.s, il serait anachronique et totalement paradoxal de recourir à des formules considérées comme définitivement dépassées (volontaires, vacataires, étudiants prestataires, …). Le BCA recommande la gestion efficace de l’important déficit ainsi qu’une planification rigoureuse pour la satisfaction de l’énorme besoin en enseignants ;

 la Coalition a mis en place un dispositif de suivi des 20 mesures issues du Conseil interministériel de rentrée, des 05 orientations du Chef de l’Etat en perspectives de « l’école du futur » et des 04 décisions d’allègement des coûts de scolarité. Des notes de monitoring seront régulièrement partagées avec la communauté éducative en vue d’apprécier leur niveau d’exécution.

L’Education, l’Affaire de Tous

L’Ecole, notre parti

La COSYDEP mobilise, se mobilise et s’engage

Fait à Dakar, le 07 novembre 2022