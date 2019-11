Pas de chance, les gens voient toujours la version moche de vous !

N’est-ce pas totalement frustrant de constater que la plupart du temps, on n’est vraiment pas terrible en photo, alors que lorsqu’on se regarde dans le miroir on se trouve plutôt potable ? Pourquoi tant de personnes détestent se voir en photo ? Chaque fois que l’on se plaint d’une photo, tous nos amis nous assurent pourtant que la photo est super belle ? Il y a une explication scientifique à cette différence d’appréciation entre ceux qui nous observent et nous-mêmes. Une adolescente a récemment fait le buzz en découvrant réellement comment les gens la percevaient alors qu’elle se trouvait beaucoup plus belle en se regardant dans le miroir. La constatation hilarante de l’adolescente choquée a poussé les gens à faire des recherches sur ce phénomène. On vous l’explique dans la vidéo !

Une adolescente découvre qu’elle ne ressemble pas à ce qu’elle voit dans le miroir

Ruby Blackman, une jeune Britannique de 16 ans, vient de faire le buzz sur l’application TikTok. Dans une courte vidéo, elle découvre horrifiée qu’elle ne ressemble pas du tout à ce qu’elle voit tous les jours dans le miroir. « Je viens de découvrir quelque chose de terrifiant… Que chaque personne qui me croise chaque jour me voit comme ça. C’est juste hyper impoli que personne ne me l’ait dit ! Pourquoi ne m’avez-vous jamais dit que ça, c’est ce que vous voyez ? Jamais je ne serais sortie de chez moi ». Trop habituée à se voir dans le miroir et à prendre des selfies, elle n’avait jamais remarqué que son image était à l’envers.

Pourquoi notre image en photo nous choque tellement

En effet, quand vous prenez un selfie avec votre smartphone avec l’écran face à vous, vous pouvez l’utiliser comme un miroir. Et tout comme dans un miroir, l’image qui apparait à l’écran est votre image inversée. Si vous clignez de l’œil gauche, c’est également l’œil à gauche de l’écran qui bouge. Ce qui n’est pourtant pas logique. Puisqu’une personne qui est face à vous, voit votre œil gauche à sa droite. Par contre, au moment de prendre le cliché, la photo qui est enregistrée dans le téléphone est bien l’image réelle que voient les gens. Lorsqu’on regarde par après toutes ses photos, on est chaque fois déçus car à ce moment-là, on voit l’image avec une symétrie horizontale parfaite. Autrement dit, toute l’image est inversée et c’est plutôt perturbant car personne n’a un visage parfaitement symétrique.

L’image que l’on a l’habitude de voir de nous est inversée par rapport à la réalité

Le grain de beauté que vous avez sur la pommette droite, soudainement vous le voyez à gauche, votre œil droit légèrement plus petit est à gauche, votre implantation des cheveux et la raie qui se trouve normalement à gauche, est à droite, et ainsi de suite. Pendant des années, votre œil s’est habitué à voir vos propres défauts à certains endroits. Et là, soudainement, ils vous sautent littéralement à la figure. Vous avez quasiment un étranger devant vous et tous ses défauts vous tape à l’œil. Sauf que cet étranger que vous critiquez, c’est bien vous et c’est bien cette version de vous que tout le monde voit. La vidéo de la jeune femme a été très commentée sur Twitter et Instagram, repartagée par de nombreuses personnes qui ont fait le même constat grâce à elle. « En fait, je pensais être canon mais les gens voient en réalité la version inversée de mon visage », écrit une internaute qui se prend un fameux coup à son égo en découvrant son vrai visage. « Même chose chez moi, ma sœur. On dirait que j’ai une paralysie faciale ». « Pareil, mon nez est de travers quand les gens me voient, alors moi dans le miroir je le vois droit », commente une autre.