C’est le monde à l’envers ou c’est moi qui suis “ out of date “ ? comment une mise à jour du Secrétariat National du PDS peut susciter autant d’interprétation et de prise de position bizarre et douteuse ?

Je suis aujourd’hui, comme tant d’autres d’ailleurs, obligé de donner ma lecture désintéressée sur la situation, espérant qu’elle ouvrira les yeux à ces soi –disant rebelles qui tardent à dévoiler leur intention longtemps source de blocage dans le fonctionnement même des instances du Parti.

On dirait un remaniement ministériel ou chacun réclame un quota en bombant le torse que lui seul voit la musculature. Dans ce lot de « frustrés » où chacun se donne un poids taillé et mesuré sur le seul critère de ses ambitions. Je me désole de voir des figures qui sont connus grâce à la même démarche et qui leur a valu les postes qu’ils occupaient et qui, aujourd’hui contestent cette même procédure. C’est Wade lui seul qui vous a toujours nommé laissant d’autres qui ne valaient pas moins que vous MAIS qui avaient choisi de s’accommoder à la volonté du Secrétaire Général qui par ailleurs, n’a fait que jouir de ses prérogatives. Qu’est ce qui a changé actuellement pour que défier Wade devienne votre jeu préféré ?

Pour un rien vous envoyez des communiqués pour étaler sur la place publique votre mécontentement sans même essayer d’aller en parler directement avec le Secrétaire Général. Vous essayez toujours de donner un nom et un prénom à toutes décisions de Me Wade, indexant Karim comme si, après la campagne de diabolisation conduit par Macky, vous avez pris le témoin pour le diffamer en interne. Pourquoi Karim fait-il peur ? vous avez sûrement la réponse mais vous n’allez jamais la donner.

Devant l’injustice, la dictature le je m’en foutisme d’un Président qui opprime, emprisonne bref qui matte son opposition plus particulièrement le Parti Démocratique Sénégalais, vous choisissez de raser les murs à quelques exceptions près pire, d’aucuns servent d’espions au Palais faisant ainsi foirer toutes les initiatives du Parti. Ce qui est bizarre et qui me pousse à réfléchir sur la situation est pourquoi se réveille rapide ?, tout ce silence était-il pour vendre le Parti au Président ? Aujourd’hui que ce remaniement semble désamorcé la bombe, vous vous réveillez parce que peut être vous aviez déjà donné la garantie au Chef de lui livrer ses restes ? personnellement, je suis convaincu que le Parti a besoin de sang neuf et d’oxygène pour entamer un nouveau combat.

Devant tous les problèmes que vivent les populations, vous vous étiez emmurés dans un silence coupable et le Parti en a fait les frais. L’ennemi de tout un peuple est Macky et sa dynastie qui nous offre un avenir douteux, régnant en ROI devant le regard d’une opposition devenue aphone et peu crédible mais aussi et surtout une population démissionnaire. Qu’en dites-vous de notre pétrole gracieusement offert à des étrangers et à une dynastie, qu’en dites-vous de la crise économique di sévit dans ce pays et j’en passe ? Je pense que vous avez devant vos yeux des problèmes plus sérieux à débattre.

Ce sont vos luttes de prestige, vos calculs mesquins et la culture du « MOI OU PERSONNE » qui fait que la population en a marre d’être utilisé et jeté aux poubelles. L’intérêt général est relégué au second rang, chacun pense qu’il est le plus méritant et que dire de ceux qui pensent que leur longévité dans le Parti devrait être synonyme de récompense et refusent de faire place aux jeunes ou au moins les accompagner.

N’est-ce pas parce qu’on vous demande de mouiller le maillot sans bulletin de salaire qu’il est facile de se rebeller ? être dans l’opposition est dure surtout pour ceux qui ont déjà goûté aux délices du Pouvoir et qui sont politiciens professionnels.

D’aucuns diront pourquoi je dois baliser le chemin pour quelqu’un qui se trouve hors du pays et lui offrir le Parti sur un plateau d’argent ? Toutefois il y a lieu de se demander pourquoi Karim ne rentre-t-il pas, est-il en mesure de le faire ? Mais une autre question me semble aussi pertinente que la première c’est dire qu’avions-nous fait politiquement pour empêcher les injustices subies par Karim, Aida Diongue et autres ? Devant un Président qui transgresse toutes les règles, qui emprisonne sans sourciller, méprisant nos Chefs religieux, encadré par des chasseurs de primes qui l’encouragent sur ses bêtises et une justice courbée qui exécute la volonté du chef en crachant sur les lois, toutes les énergies devraient servir pour lutter contre ce tyran mais perdre du temps à se chamailler n’est rien d’autre qu’une grosse bêtise. Pourtant tous ces « rebelles » soutiennent être toujours dans le Parti. Dites-nous quel est votre projet ? car être dans un Parti et se créer ses propres règles est tout simplement malhonnête.

L’amer constat est que le PDS avait une équipe qui a politiquement échoué devant tous les défis qui se sont dressées devant son chemin : Macky a emprisonné Karim avant de l’exiler, dépouillé Madame Aida Diongue de toute sa fortune gagnée à la sueur de son front, menacé certains en les contraignant au silence, l’espionnage ou la transhumance. Je suis désolé mais vous êtes en train de nous dire continuons à perdre tous les combats car laisser les choses comme elles sont, conduirait le Parti vers une mort certaine.

Toutes les grandes révolutions ont eu leurs conséquences alors il faut du courage pour remettre les pendules à l’heure. L’histoire du PDS nous a montré que tous ceux qui se bombaient le torse étant dans le Parti, sont devenus insignifiants quand ils ont tenté d’écrire leur propre histoire c’est pourquoi d’ailleurs vous cherchez à avoir un pied dehors et un pays devant. Dites-nous simplement ADIEU et la vie continue où ranger et mettez-vous pas.

Que les journaux continuent de nous offrir leur UNE, que perroquets continuent de nous parler de Génération du Concret, cela n’empêchera pas au PDS de suivre son chemin jusqu’à la VICTOIRE FINALE car la peur que vous avez en Karim nous montre qu’il est le cheval gagnant.

A bon entendeur…

Saa kadior