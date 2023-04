Préservation des ressources naturelles : Les écolos saluent l’engagement de l’Etat

« L’ADES demande aux populations à accompagner l’Etat dans sa politique de préservation de nos ressources naturelles ».

célébration de la 63ieme édition de l’indépendance du Sénégal : Préservation des ressources naturelles du Sénégal : Nous saluons l’engagement de l’Etat

1). Le Sénégal célèbre, ce mardi 04 avril 2023, le 63ieme anniversaire de son accession à l’indépendance. Cette édition 2023 a pour thème : « Forces armées et préservation des ressources naturelles ». A cette occasion, nous félicitons et rendons un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité.

2). Dans son discours, le Chef de l’Etat, le président Macky SALL s’est appesanti sur les conséquences néfastes du trafic, de la surexploitation et d’épuisement des ressources naturelles qui, dira-il, menacent les moyens de subsistance et met en péril la santé des écosystèmes et le bien-être des personnes qui en dépendent. Il a souligné, la capacité de nos forces de défense et de sécurité à assurer la paix et la sécurité dans notre pays et à préserver ses ressources naturelles.

3). Les ressources naturelles jouent des fonctions essentielles et sont au cœur de nombreux enjeux, notamment économiques, environnementaux, sociaux ou sécuritaires. Elles sont essentielles au bien-être des populations qui en ont besoin pour vivre, et prospérer. Leur préservation concerne les trois dimensions du développement durable : la justice sociale, la santé environnementale et le développement économique. Leur exploitation durable participe à la préservation des différents types de relations culturelles, spirituelles et de subsistance, et des systèmes de valeurs qui vont au-delà des cadres économiques. Elle vise aussi l’équilibre entre ces dimensions tout en maintenant l’exploitation à long terme, maximisant les avantages sociaux et minimisant les impacts environnementaux.

4). Au fil du temps, la progression de l’industrialisation, l’exploitation des ressources naturelles a augmenté et leur surexploitation a nuit à la santé des écosystèmes et au bien-être des populations. Dans un contexte de découverte du Gaz et du Pétrole, les ressources naturelles Sénégalaises sont un bien commun, un patrimoine national à préserver et à sauvegarder au profit des générations présentes et futures ; grâce à une planification écologique et une gestion minutieuse. Nous devons tous agir. C’est pourquoi nous, Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES),

– Saluons l’engagement de l’Etat pour la Préservation des ressources naturelles au Sénégal ;

– Demandons aux populations à accompagner l’Etat dans sa politique de Préservation de ces ressources naturelles.

Baye Salla MAR

LE PRESIDENT