Présidence de la FSF : Mamadou Biguine Guèye vote Mady Touré

Mady Touré à la tête de notre fédération de football : Et la messe est dite !

Le football sénégalais se trouve à un tournant décisif, et les élections pour le renouvellement de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), prévues pour août prochain, s’annoncent déjà comme un moment clé pour l’avenir de la discipline au pays. Parmi les prétendants, Mady Touré, le président de l’Académie Génération Foot, se présente comme un candidat de choix, avec un profil qui répond parfaitement aux besoins actuels du football sénégalais.

Expertise footballistique incontestable

L’expérience de Mady Touré dans le monde du football est loin d’être anecdotique. Président de l’Académie Génération Foot, il a su démontrer son savoir-faire dans la gestion d’une institution qui a su s’imposer comme un véritable vivier de talents, en partenariat avec le FC Metz. Ce rôle de formateur et d’accompagnateur des jeunes joueurs lui confère une vision claire des besoins en matière de développement et d’infrastructures. Ses liens avec l’Europe, en particulier avec la France, apportent également une expertise en matière de gestion moderne et professionnelle du football.

Génération Foot a produit nombre de talents qui, aujourd’hui, brillent au sein de l’équipe nationale et dans de nombreux clubs internationaux. Ce réseau solide et ses nombreuses réussites témoignent d’une connaissance aiguë des réalités du terrain, tant au niveau national qu’international.

Touré, un homme de projets pour le football sénégalais

Le patron de Génération Foot est un homme de vision. Son ambition pour le football sénégalais ne se limite pas à la simple gestion quotidienne. Il souhaite structurer le sport national en mettant l’accent sur la formation, la création d’infrastructures modernes et la détection accompagnée de la promotion de la performance de nos jeunes joueurs . Sa priorité est de faire du Sénégal une référence en Afrique et dans le monde en matière de développement du football. Génération foot a en effet été un acteur clé dans le premier sacre de nos lions à la CAN au Cameroun !

Avec sa candidature, Mady Touré entend aussi renforcer les liens entre les différentes structures du football sénégalais, des académies aux clubs professionnels, en passant par les équipes de jeunes. Son approche inclusive et sa capacité à fédérer sont des atouts précieux pour une fédération souvent perçue comme clivée. C’est là où nos clubs sont d’ailleurs sensibilisés par ces lignes !

Touré : un homme du serail

Contrairement à d’autres candidats qui évoluent dans des sphères plus éloignées du terrain, Mady Touré connaît les réalités du football local. Il est en contact direct avec les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de clubs, ce qui lui permet de comprendre les défis quotidiens du football sénégalais. Cette proximité avec la base lui permet de prendre des décisions pragmatiques et adaptées aux besoins du football de masse, mais aussi des élites.

Un modèle de gestion moderne et transparent

L’une des préoccupations majeures des acteurs du football sénégalais reste la transparence et la gestion des ressources. Mady Touré a toujours mis un point d’honneur à exercer une gestion claire et professionnelle à la tête de l’Académie Génération Foot. Tous ceux qui l’ont côtoyé peuvent en attester. Il a su développer un modèle de gestion saine, axé sur l’éthique et la performance. Ce même modèle pourrait être transposé à la Fédération Sénégalaise de Football, apportant ainsi un vent de renouveau et de sérénité dans la gestion des fonds et des projets.

En définitive, Mady Touré représente un choix judicieux pour présider la Fédération Sénégalaise de Football. Avec son expertise, sa vision claire et son engagement pour le développement du football au Sénégal, il incarne un véritable leader capable de mener le football sénégalais vers de nouveaux horizons. Son expérience dans la formation des jeunes, son modèle de gestion professionnelle et sa proximité avec les acteurs du terrain font de lui le candidat idéal pour renforcer la place du Sénégal dans le football mondial. Il est donc tout à fait légitime de penser qu’il pourrait être l’homme de la situation pour porter notre football au sommet.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant