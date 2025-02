Proposition de loi abrogeant la loi d’amnistie…Pourquoi cet acharnement absurde sur le député TA? ( Papa Malik Youm)

Depuis, qu’on a annoncé que l’honorable député M. Thierno Alassane Sall allait proposer devant l’assemblée nationale une loi abrogeant la loi d’amnistie afin de permettre l’ouverture d’ une enquête sur les atrocités qui ont failli plonger le Sénégal dans le chaos avec son lot de pertes en vie humaine et matérielle notamment le drame des deux jeunes filles brûlées vives dans un bus, on se constate une absence de sérénité troublante au niveau au Pouvoir en place.

Au lieu de s’en féliciter comme tout bon patriote,on a assisté à une levée de boucliers chez certains tenants du régime qui sont vite sortis, en horde de bataille pour traiter son auteur de tous les noms d’oiseaux.Certains de ses collègues députés sont allés même jusqu’à lui signifier qu’il n’avait pas la prérogative de s’y prononcer,car l’amnistie en question ne regardait exclusivement que les protagonistes de ces scènes de violence inouïe comme si, la loi d’amnistie n’était pas une question nationale qui interpelle tous les citoyens sénégalais.

La question légitime que l’on devrait se poser c’est, de quoi ont-ils vraiment peur ? Est-ce la phobie d’une éventuelle

mise à nu de ce qui s’est réellement passé sur le dos du peuple sénégalais ? Ainsi, comme tout bon patriote, conscient des véritables enjeux d’un Sénégal en pleine mutation, TAS a non seulement l’obligation, mais aussi, le devoir d’alerter et d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur ces crimes effacés sans que la justice ne puisse situer les responsabilités.C’est vraiment curieux qu’ils veulent l’étouffer à coup de milliards de dédommagements sans aucune décision de justice.

L’obligation morale nous empêche de fermer les yeux sur ce qui s’est réellement passé ,car ne pas soutenir cette initiative parlementaire, c’est ne pas comprendre les enjeux et l’immensité de la responsabilité.En effet, dans un contexte de démocratie, instance par excellence de l’expression des idées et des propositions de lois, si le député Thierno Alassane Sall use de sa liberté parlementaire comme il l’a toujours fait en prenant ses responsabilités pour porter cette proposition de loi,c’est juste pour éclairer la lanterne des sénégalais sur ces atrocités commises. Paradoxalement, au lieu de s’en féliciter,des illuminés du parti Pastef qui,apparemment ne se sont pas encore remis de leur euphorie se vautrent dans la politique de l’autruche et se livrent malheureusement à leur sport favori, c’est-à-dire dénigrer et jeter en pâture un honorable député comme s’il n’avait pas le droit de faire son travail de parlementaire comme le veut la constitution.

Hélas, je dois à la vérité de dire que les tenants du pouvoir en place ont tendance à développer une allergie à la critique qui frise la paranoïa comme si tout était parfait dans leur vision et dans leur action.Ainsi, dès qu’un opposant ou un contradicteur émet un avis contraire,on s’acharne sur lui avec des jugements de valeurs pour noyer le poisson.Or, en tant que député M.Thierno Alassane sall sans être nihiliste est dans son rôle de critique constructive, d’alerte et de dénonciation sans aucune forme d’ostentation ou de populisme. Cela est d’autant plus vrai qu’en droit, la non dénonciation des délits et crimes est assimilable à une infraction.En plus, cela permettra à l’Assemblée nationale de trancher dans la sérénité et en toute lucidité au lieu de se laisser emporter par quelque passion que ce soit.

Papa Malik Youm