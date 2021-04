Emploi des jeunes…Macky demande une réunion tous les 15 jours

Le « XËYU NDAW ÑI» a été encore au centre des débats du Conseil des ministres de ce mercredi 28 avril après le Conseil présidentiel du jeudi 22 avril dernier. Le Chef de l’Etat Macky Sall indique la nécessité d’une supervision efficace et d’un suivi-évaluation mensuel des actions du Programme « XËYU NDAW ÑI».

Le Chef de l’Etat a demandé, à ce sujet, aux ministres chargés de l’Emploi et de la Jeunesse, co-présidents du comité permanent du Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes (CNIEJ), de réunir tous les quinze (15) jours cette instance, en relation avec les ministres en charge de l’Economie, des Finances et aussi le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République.