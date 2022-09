Le président Macky Sall définitivement irrécupérable ?

Ceux qui ont écouté le message du Président Macky et vu et entendu Ismaïla Madior Fall à la télé doivent être inquiets. La référence tacite à l’article 52 de la Constitution (écrite par ce même IMF) est un signal envoyé aux Sénégalais : j’exercerai pleinement mes prérogatives de Président et ce, quel qu’en soit le prix. Or ledit article est le plus redoutable pour notre démocratie car il donne la possibilité voire le droit de la monarchisation de la république :

Article 52

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.

Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième alinéas.

Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387). « L’Assemblée nationale » se réunit de plein droit.

Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « Assemblée nationale » au mot « Parlement » introduit par la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387).

« Il est saisi » (lire elle est saisie, s’agissant de l’Assemblée nationale) pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. « Il » (lire elle, s’agissant de l’Assemblée nationale) peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans ledit délai.

Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article modifiant les quatrième, cinquième et sixième alinéas. « L’Assemblée nationale » ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l’Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel ».

Si c’est vraiment cet article que le Président avait en tête en faisant sa déclaration, c’est qu’il donne une oreille attentive à un homme dangereux et peu soucieux de la volonté des Sénégalais. Macky a certes le droit de dénoncer ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale, mais de là à brandir une menace dans la situation actuelle, c’est tenter d’éteindre le feu avec de l’huile. L’heure n’est pas au 𝓓𝓔𝓕𝓐𝓝𝓣𝓔 comme disent les jeunes, mais au dépassement, à la transcendance.

Espérons que les actes qu’il posera avec son nouveau gouvernement soient en porte-à-faux avec la sonorité de son discours. Sinon le Sénégal serait en train de glisser dangereusement vers l’irréparable. Le pouvoir est volatile, trop volatile et extrêmement inflammable : il vous habite comme un papillon atterrit sur votre veste et s’en va sans que vous n’en soyez même pas informé. Mais le plus grave c’est que le pouvoir, c’est comme du feu, c’est quand on s’en sert qu’il est capable de faire le pire.

Alassane K. KITANE