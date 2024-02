Présidentielle 2024 : Aly Ngouille Ndiaye annonce des réformes majeures

Aly Ngouille Ndiaye, a déployé une stratégie innovante pour diffuser son programme électoral. Utilisant les réseaux sociaux Facebook et YouTube, il a organisé un événement en direct où il a pu interagir avec des millions de Sénégalais, tant sur le territoire national que dans la diaspora. L’événement « live » a été l’occasion pour le maire de Linguère de présenter les grands axes de son programme, centré sur l’autosuffisance alimentaire à travers l’agriculture, la pêche et l’industrie. Pendant plus d’une demi-heure, les participants ont posé des questions au candidat, qui a répondu avec aisance et assurance, démontrant ainsi sa maîtrise des enjeux.

En ce qui concerne l’agriculture, Aly Ngouille Ndiaye s’est engagé à faire de l’autosuffisance une priorité absolue de son programme. Il envisage la mise en place de programmes spéciaux d’aménagement des terres et le développement de plusieurs variétés de cultures afin de favoriser la production et la transformation industrielle. Par ailleurs, le candidat de la coalition « Alyngouille2024 » a également mis l’accent sur la nécessité de réformes majeures dans l’administration publique. Il compte instaurer un observatoire de la qualité du service de l’administration publique pour garantir une meilleure prestation.

Aly Ngouille Ndiaye a également abordé les relations entre les acteurs politiques, appelant à une plus grande ouverture d’esprit pour une synergie d’action en faveur du développement du Sénégal. Il a exhorté la classe politique à faire preuve de responsabilité et de retenue pour favoriser un espace politique apaisé et démocratique, rapporte Senego. En ce qui concerne la situation en Casamance, le candidat s’est engagé à fournir des efforts supplémentaires pour développer le secteur agricole. Son objectif est de booster certaines filières pourvoyeuses d’emplois et d’impact sur le bien-être des populations locales et sénégalaises en général.