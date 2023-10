Présidentielle : Ansoumana Dione prédit sa victoire au 1er tour

Présidentielle de 2024 ou le défi de la demande sociale ! (Par Ansoumana DIONE)

Ils sont très nombreux à avoir déclaré leurs candidatures à l’élection présidentielle de 2024, sans autant prendre en compte un aspect très important de ce rendez-vous tant attendu. Aujourd’hui, le seul défi que le Sénégal doit très vite relever pour pouvoir accéder au développement, est celui relatif à la demande sociale. En clair, cette élection présidentielle fixée au 25 février, se disputera entre des personnalités qui se sont le plus distinguées dans ledit secteur : le SOCIAL qui est la vraie finalité de la politique.

Pour toutes ces raisons, entre autres, je considère, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), que je détiens le profil le plus adapté pour remporter, dès le premier tour, cette présidentielle du social, de choix et également celle d’un peuple longtemps éprouvé. Pour rappel, nous avons déjà entamé ce jeudi 05 octobre 2023, la collecte des parrainages, en vue de notre participation à cette élection si déterminante et décisive.

« Bâtir le citoyen, pour le développement du Sénégal » : c’est l’offre que je compte présenter au peuple et nous espérons que cette dernière est conforme à la demande de la plupart des citoyens, vu le comportement délicat, notamment, des jeunes, de nos dirigeants, entre autres. L’hypocrisie, le mensonge, les détournements de deniers publics, pour ne citer que ces maux qui gangrènent notre nation, doivent être combattus, dans le but de concevoir une société adaptée notamment à nos valeurs culturelles.

C’est pourquoi, je réitère mon appelle aux sénégalais qui aspirent à une rupture politique en 2024, pour parrainer ma candidature pour une victoire éclatante au soir du 25 février. L’heure est venue pour le peuple sénégalais, après plusieurs décennies de souffrances, infligées par classe politique qui se relaie au pouvoir depuis 1960. Le temps du citoyen est enfin arrivé et rien absolument ne pourra empêcher son choix pour imposer sa volonté avec l’appui du Seigneur. Que Dieu eclaire notre cher Sénégal en 2024.

Rufisque, le 06 octobre 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024