Programme : Boubacar Camara promet la gratuité de l’éducation

Le candidat de la coalition ‘’Kamah 2024’’ et ses militants étaient à Pikine, dans la banlieue de Dakar, ce dimanche lors d’une caravane ponctuée par un meeting. Boubacar Camara, leader de Pcs/Jengu-Tabax et ancien Directeur général des Douanes, a mis en lumière les principales propositions de son programme électoral intitulé « TABAX SENEGAALU ËLËG » dans l’optique de la prochaine élection présidentielle. Dans son programme, il a fait savoir que l’éducation sera gratuite jusqu’à 25 ans pour tous les sénégalais.

Le président de la Coalition Kamah présente un plan articulé autour de 25 mesures phares destinées à opérer une transformation profonde du pays. Ces propositions s’articulent autour de l’éducation, de l’économie, de la santé, de l’infrastructure, de la sécurité, de l’artisanat, du tourisme, de la culture, et de l’environnement, entre autres.

Sur la Recherche Scientifique et l’Innovation (RSI), le candidat à l’élection présidentielle prévoit de créer un Centre national de Recherche Scientifique dans les différents départements et déployer la blockchain au service de la RSI. L’ancien directeur général des Douanes préconise une dotation initiale de 50 milliards de francs CFA et la mise en œuvre de la recommandation de l’union africaine consistant à consacrer au moins 1% du budget à la recherche. Tout en privilégiant 4 secteurs : la médecine, l’agriculture, l’intelligence artificielle et l’alimentation.

Il veut également définir des caps d’amélioration de la qualité avec des objectifs à atteindre dans le temps.