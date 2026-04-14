Une femme poignarde son compagnon…lors d’une dispute

Les faits se sont déroulés samedi 11 avril à Boucau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un violente dispute a éclaté dans un couple dans un contexte mêlant alcoolisation et consommation de stupéfiants.

La femme s’est emparée d’un couteau et a poignardé son compagnon à la gorge. La victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger mais elle s’est vue prescrire trois jours d’ITT.

Sa compagne a été interpellée et placée en garde à vue. Elle a été placée en détention provisoire et sera jugée le mois prochain.

Source : F D