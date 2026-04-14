A quelques jours d’une audition décisive prévue le 22 avril, l’ancien président sénégalais Macky Sall intensifie son lobbying pour succéder à António Guterres à la tête de l’ONU. Fort du soutien annoncé par la presse de 41 pays africains et d’une stratégie axée sur la sécurité en RDC et la réforme du système financier mondial, il tente de s’imposer comme le candidat incontournable du Sud global, malgré des résistances persistantes, y compris au sein de son propre pays.

L’ancien président sénégalais Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans sa quête pour le poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). À l’approche d’une audition cruciale, l’ex-chef d’État déploie une stratégie de réseau intense, visant à transformer son influence continentale en un levier de gouvernance mondiale.

La dynamique actuelle semble lui donner raison, avec un élargissement significatif de son socle de soutiens en Afrique. Récemment, le Rwanda, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Ouganda auraient rejoint son camp, portant à 41 le nombre d’États africains favorables à sa candidature. Cette progression notable renforce sa crédibilité en tant que porte-étendard des aspirations du continent.

Toutefois, ce ralliement massif cache des zones d’ombre et des résistances persistantes. Une vingtaine de pays de l’Union africaine restent encore sceptiques ou opposés à sa figure. Plus surprenant encore, le Sénégal, son propre pays, ne figure pas officiellement parmi ses appuis, témoignant de fractures politiques internes qui pourraient fragiliser son image d’unificateur à l’international.

Pour contrer ces réticences, Macky Sall multiplie les déplacements stratégiques, notamment vers les puissances régionales. Le 9 avril dernier, il a rencontré à New York l’ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC), Zénon Mukongo Ngay. Cette rencontre fait suite à un échange direct à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi, soulignant l’importance accordée à ce géant de l’Afrique centrale.

Au cœur de sa manœuvre, l’ancien président mise sur des promesses concrètes liées à la stabilité régionale. Si on en croit certains médias congolais, il se serait engagé à accorder une attention prioritaire à la crise sécuritaire dans l’est de la RDC en cas d’élection. En se positionnant comme un médiateur potentiel pour les conflits oubliés, il espère séduire les États membres touchés par l’instabilité.

Au-delà de la sécurité, sa vision intègre une dimension économique et financière globale. Macky Sall plaide pour un partenariat économique mondial plus équilibré et un accès facilité aux financements internationaux pour les pays en développement. Ce discours résonne particulièrement auprès des nations du Sud, lassées par l’architecture financière actuelle qu’elles jugent souvent inéquitable.

S’affichant en fervent panafricain, il fait du renforcement de la voix de l’Afrique sa ligne de mire. Dans un contexte de polycrise mondiale, climatique, alimentaire et géopolitique, il se présente comme l’homme capable de porter les revendications du continent au sein d’une institution souvent critiquée pour son manque de représentativité au sommet.

L’échéance du 22 avril marquera un tournant décisif. Lors de son audition, Macky Sall devra convaincre les 193 États membres de la pertinence de sa vision face à des concurrents de poids tels que Michelle Bachelet ou Rafael Grossi. Ce sera l’occasion de prouver qu’il dispose non seulement d’un appui africain, mais aussi d’une stature capable de rassurer les grandes puissances.

Malgré cette montée en puissance, le chemin reste semé d’embûches. Le choix final du secrétaire général dépendra in fine des équilibres géopolitiques au sein du Conseil de sécurité. Si la stratégie de Macky Sall paie, elle pourrait constituer un test historique pour l’influence réelle de l’Afrique sur la scène mondiale lors de la passation de pouvoir fin 2026.

La rédaction de Xibaaru