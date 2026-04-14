Maroc : Le verdict en appel des supporters sénégalais est tombé !

Au Maroc, la Cour d’Appel de Rabat vient de rendre son verdict dans l’affaire des 18 supporters sénégalais. Selon Seydina Issa Laye Diop, président du «douzième Gaindé» cité par Seneweb, la Cour a confirmé la décision de première instance.

Les peines de prison de 3 mois infligées à certains détenus, de 6 mois et d’un an appliquées à d’autres, restent donc en l’état.

«C’est comme une victoire puisque le procureur voulait que les peines soient alourdies. Mais nos avocats ont bien défendu leurs clients», a indiqué le président du «douzième Gaindé» sur la Rfm.

Il a fait le déplacement au Maroc pour suivre le procès.