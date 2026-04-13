Maroc : Le procès en appel des 18 supporters sénégalais en délibéré

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour leur implication présumée dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc touche à son dénouement. Selon leur avocat, Me Patrick Kabou, la Cour s’est retirée de la salle d’audience pour le délibéré.

Au cours de l’audience, les avocats de la défense ont sollicité la comparution du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en qualité de témoin. Ils estiment que son audition aurait pu apporter des éclairages sur le contexte organisationnel et sportif ayant entouré les incidents.

Le ministère public s’y est opposé, jugeant cette demande « sans utilité » et estimant qu’elle n’apporterait aucun élément nouveau au dossier. La requête a finalement été rejetée.

Par ailleurs, selon des informations recueillies, les 18 supporters ont nié ce lundi toute implication dans les faits de « hooliganisme » qui leur sont reprochés.

Le parquet, de son côté, a requis en appel un alourdissement des peines devant la Cour de Rabat, allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement, selon Pressafrik.

Pour rappel, en première instance le 19 février, ils avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme.