Diplomatie : Aminata Touré à New York pour conseiller le Secrétaire Général de l’ONU

L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, est en déplacement à New York pour ses activités internationales. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle participe à la 25ᵉ session du Comité des experts des Nations Unies sur l’administration publique (UN‑CEPA).

Nommée Haute représentante et Envoyée spéciale du président Bassirou Diomaye Faye, elle entame un nouveau mandat de quatre ans au sein de cette instance. Le comité a pour mission de conseiller le Secrétaire général de l’ONU sur les stratégies visant à renforcer l’efficacité des administrations publiques.

Cette mission est considérée comme stratégique pour la gouvernance mondiale, puisqu’elle contribue à définir les outils administratifs nécessaires à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) au bénéfice des populations.