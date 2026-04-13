Drame sur l’autoroute : un policier tué dans une collision avec un « Ndiaga Ndiaye »

Un accident d’une rare violence s’est produit sur l’autoroute, ce lundi matin, à hauteur de l’école Mariama Niasse. Le bilan fait état d’un mort et d’un blessé grave.

Selon les informations relayées par Senego et confirmées par la RFM, les victimes sont deux policiers en service au Commissariat Central de Dakar. Alors qu’ils circulaient à moto pour assurer leur mission, ils ont été violemment percutés par un « Ndiaga Ndiaye ».

L’accident a fortement perturbé la circulation sur cet axe. Une enquête est annoncée pour situer les responsabilités.

Source : Seneweb