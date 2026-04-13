Marché financier : Le Sénégal lève 148,6 milliards de FCFA
Le Sénégal a repris le chemin du marché financier régional. En effet, le pays a réalisé deux levées d’un montant global de 148,6 milliards de francs CFA sur le marché des Titres publics de l’UEMOA. Les opérations ont été bouclées vendredi dernier.
La première levée a engrangé 88,2 milliards de francs CFA. Le trésor public a collecté 35,9 milliards de francs CFA sur des Bons assimilables du Trésor (BAT) de 364 jours et 52,2 milliards de francs CFA sur des Obligations assimilables du Trésor (OAT) de 3 ans.
L’autre levée s’est chiffrée à 60,3 milliards de francs CFA, sur un montant global de soumissions de 75,8 milliards de francs CFA. En effet, 37,6 milliards ont été mobilisés sur des BAT de 364 jours, 17,2 milliards sur des OAT de 3 ans et 5,4 milliards sur des OAT de 5 ans.
