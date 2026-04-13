Grand-Dakar : Un maçon chute du quatrième étage et décède

Un drame s’est produit le 10 avril 2026, vers 13 heures, sur un chantier situé à proximité de la maison du Parti Socialiste à Grand-Dakar. M.S.B., maçon, a perdu la vie après être tombé du quatrième étage d’un bâtiment en construction, alors qu’il ne portait ni casque ni harnais de sécurité selon Seneweb.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont évacué la victime vers un hôpital, sans en informer la police. C’est la structure sanitaire elle-même qui a orienté deux témoins, A.C. et C.T.N., vers le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar pour solliciter une réquisition aux fins d’autopsie, à 17 heures 30 minutes.

Un enquêteur dépêché sur les lieux a pu établir les circonstances du drame : la victime travaillait au quatrième étage, dépourvue de tout équipement de protection individuelle. Le responsable du chantier, B.S., est absent, en déplacement au Fouta. Il a été invité à se présenter au commissariat dès son retour.

Le sous-préfet de l’arrondissement a été informé des mesures provisoires à prendre. Le procureur de la République a été avisé et une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce tragique accident du travail.