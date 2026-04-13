La Linguère de Saint-Louis change d’entraîneur

La Linguère de Saint-Louis a officialisé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur principal Abdoulaye Sy, une séparation actée à l’amiable dans un contexte sportif délicat.

Cette décision intervient après la défaite face à la Sonacos (2-0) à Diourbel, un revers de trop pour une équipe engagée dans une lutte serrée pour le maintien. En difficulté depuis plusieurs semaines, la formation saint-louisienne peine à sortir de la zone rouge, avec seulement trois victoires en 22 journées. Son dernier succès remonte au 8 janvier, face au leader Ajel.

Pour tenter de redresser la situation, les dirigeants ont choisi de faire confiance à Victor Diagne, déjà présent au sein du staff technique. L’ancien international sénégalais prend désormais les rênes de l’équipe première avec une mission de maintenir la Linguère en Ligue 1. Le club occupe actuellement la place de premier non-relégable, à égalité de points avec la Sonacos, juste derrière à l’issue de la 22e journée de Ligue.

Source : wiwsport.com