Abdoulaye Baldé sur Ziguinchor : « C’est une ville mourante dans tous les domaines »

C’est un homme qui n’a pas fait dans la langue de bois en prenant la parole ce samedi à Ziguinchor. Devant les militants de l’Union des Centristes du Sénégal (UCS) réunis en assemblée générale, Abdoulaye Baldé, ancien maire de la ville et président du parti, a fait un diagnostic sans concession sur l’état de la capitale du Sud.

« Notre ville est mourante dans tous les domaines », a-t-il lâché, égrenant un à un les secteurs sinistrés, notamment les infrastructures à l’abandon, la vie culturelle en berne, la jeunesse livrée à elle-même, les associations et chefs religieux privés de tout soutien. Un tableau d’ensemble qu’il revendique comme un constat partagé, « palpable et visible sur le terrain », et non comme un simple positionnement politique.

L’ancien maire a pourtant pris soin de camper son propos dans une posture de retenue. « Je n’ai pas l’habitude de jeter des pierres sur des cadavres ou des mourants », a-t-il dit dans ses propos repris par Dakaractu, avant de laisser les faits parler d’eux-mêmes. Les Ziguinchorois, selon lui, ont désormais les éléments de comparaison entre ce qui fut accompli et ce qui est fait aujourd’hui. Et le verdict populaire, à l’entendre, ne souffre d’aucune ambiguïté : « Tout le monde regrette. »