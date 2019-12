Que de la fierté ! …Par Yaye Fatou Sarr

Et si nous avions un Sadio Mané dans chaque département du Sénégal !?

Je soulève ma plume pour le glorifier !

Oh ye, oh ye ! Depuis ce tapis de prière, je demande au bon Dieu de te bénir et de nous donner 45 Sadio Mané pour les 45 départements du Sénégal le temps de pouvoir en avoir autant dans chaque commune et quartier.

C’est si peu important finalement que tu sois ballon d’or ou pas car ton cœur en or soigne tant de maux ! Nous comptons des familles nourries, des enfants qui ont droit à la scolarité, un hôpital en cours, entre autres grâce à ta détermination…. La détermination d’un jeune homme qui aurait pu choisir d’autres chemins que celui du citoyen engagé à servir et accompagner son peuple.

Tu aurais pu te contenter de te procurer le plaisir de manier le ballon rond, de profiter de ce double plaisir avec l’argent que tu gagnes mais tu as choisi de rester conscient.

Oh Sadio, que nous sommes si fiers de toi !

Viens donc nous apprendre, apprends-nous à construire et à rester déterminer !

Ma Chaa Allah. ❤

Yaye Fatou Sarr