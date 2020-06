Qui était Serigne Pape Malick Sy ?

Le décès de Serigne Pape Malick Sy est un coup dur à la Oumah islamique. Mais qui était le porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour ?

Il était le benjamin de la famille du premier Khalif de El Hadj Malick SY, Seydi Khalifa Aboubacar SY (RTA). Pape Malick a grandi sous l’ombre de son père Serigne Babacar SY qui nourrissait pour l’enfant attachant qu’il était , une affection et un paternalisme sans faille. Ceci sera prolongé par son frère et guide Serigne Cheikh Tidiane SY Al Makhtoum dont il est le confident .

Père spirituel du mouvement des Moustarchidine, il brille par sa maîtrise des principes islamiques et son aptitude à cerner l’évolution de la société sénégalaise. « Je suis né avec l’image de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c’est ma source de grâce », ces propos forgeait son identité. L’homme ne cessait aussi de rétorquer la fierté d’avoir comme frère Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum et soutenait que c’est lui qui a fait d’eux des hommes au vrai sens du terme.

Sa disparition est une vrai perte pour la Oumah islamique en sachant le rôle unificateur qu’il avait entre les différents confrérie ou « Tarikha » du Sénégal.