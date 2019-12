RELATIONS MOUSTAPHA CISSE LO-AMADOU BA…Quand le journaliste Babacar Dione confond opinion et analyse

Invité de la rédaction de la radio futurs médias, Babacar Dione journaliste chroniqueur à la 2S Tv a laborieusement tenté d’analyser la période orageuse que traverse l’alliance pour la république (Apr) à travers un prisme déformant de la réalité. Plutôt qu’une analyse qui exige d’aller chercher des faits et de procéder à une mise en relation rigoureuse de ces faits, Dione s’est contenté de donner son opinion et rien que son opinion par rapport à la guéguerre qui prend des proportions alarmantes au sein du parti majoritaire. Pourtant en tant que chroniqueur, qui se veut spécialiste des questions politiques, il doit appréhender la dichotomie entre l’opinion et l’analyse. Mais que nenni ! Dione met au centre de tout ce bastringue politique, le ministre Amadou Ba qui selon lui, tire les ficelles à travers les sorties médiatiques tonitruantes du député Moustapha Cissé Lo. Selon le chroniqueur de la 2S Tv, les déclarations orageuses du Président du parlement de la Cedeao sont téléguidées, voire commanditées par le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur qui veut se positionner pour l’après-Macky. Et rien de solide et profond qui fond cette opinion spéculative.

Relations Cissé Lo-Amadou Ba : l’Empreinte de la sincérité

Cissé lo ayant de la sympathie pour Amadou Ba et vice-versa par voie de conséquence, il prêche pour la chapelle de ce dernier, selon Dione. Les relations entre Cissé Lo et Amadou Ba sont soutendues par la sincérité et transcendent les contingences politiques. Et le ministre des affaires étrangères entretient ces mêmes relations d’amitié avec certains membres de l’opposition comme dans la société civile. Ce qui n’empêche pas de défendre avec hargne les intérêts de son parti quand il s’agit d’engager une compétition politique.

Toutefois à entendre Dione, il y a un délit d’amitié que Amadou Ba a commis en étant en bons termes avec Cissé Lo. Quel manque de profondeur pour un spécialiste de la chose politique. Et selon Dione toujours, si Cissé Lo a transféré son champ politique à Dakar au détriment de Touba, c’est pour venir baliser la voie à Amadou Ba et mener un combat de procuration. Et puisque Cissé Lo ne cesse dans son discours de s’en prendre au président de la convergence des cadres républicains (Ccr) Abdoulaye Diouf Sarr qui se veut le patron de Dakar, donc il entame un combat dont il n’est pas le vrai acteur. Et là Dione de supputer que Ba et Diouf Sarr étant de potentiels candidats post-Macky Sall, Cissé travaille pour le chef de la diplomatie sénégalaise. Ainsi il mène un combat d’arrière-garde puisqu’Amadou Ba n’a pas encore pensé à dévoiler de véritables ambitions présidentielles. C’est honteux de voir la légèreté avec laquelle le soi-disant analyste politique traite les dissensions au sein de l’Apr.

Les résultats obtenus par Amadou Ba lors des élections législatives à Dakar en tant que responsable de la coalition Bennoo Bokk Yaakar avec la précieuse collaboration de la Première Dame sont une réalité indéniable. « J’ai toujours dit au Président Macky Sall de faire descendre Amadou Ba sur le terrain politique. Je l’ai plaidé. Vous êtes très utile pour le parti. Votre appui a été déterminant dans nos victoires lors des législatives et à la dernière présidentielle » A témoigné Cissé Lo, lors de la dernière plénière portant examen du budget 2020 du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Ces propos de Cissé Lo sont corroborés par Bara Dolly de Bokk Gis-Gis en ceci : « Vous faites partie des meilleurs ministres de Macky Sall. Partout où vous passez, vous laissez des traces ». Et la députée de Bennoo Bokk Yaakar, Awa Gueye, de renchérir qu’il est le « ministre de la croissance constante ».

Aujourd’hui ces appréhensions sincères pleuvant sur le ministre Amadou Ba traumatisent les candidats masqués de la majorité qui pensent que les succès d’Amadou Ba lors de ces rendez-vous électoraux sont pour lui un tremplin pour faire le grand saut dans l’arène présidentielle. Que Dione et ceux qui manipulent sa langue bifide se détrompent ! Amadou Ba n’a fait qu’accomplir une mission politique dont il était investi sur la base de la confiance exclusive du Président Macky Sall. Si ce dernier qui sait analyser toute situation politique mieux que quiconque au sein de son parti avait une once de méfiance ou brin de suspicion à l’endroit de son ministre Amadou Ba, jamais il ne lui aurait pas renouvelé sa confiance lors de la présidentielle et jamais après la victoire, il ne l’aurait nommé ministre au prestigieux poste des Affaires Etrangères. Ministère régalien, qui selon Dione, est un moyen cauteleux pour sortir du pays Amadou Ba et l’éloigner de la sphère politique. Comme si être ministre des Affaires Etrangères, c’est élire domicile à l’extérieur et être exclu du jeu politique. Comme si un ministre des Affaires Etrangères n’avait pas un temps de présence à l’intérieur du pays qui puisse lui permettre de faire ses activités politiques.

Réussir la mission que lui a confiée le Président : Seule préoccupation majeure d’Amadou Ba

Dione n’ignore pas certainement que la loi fondamentale permet au Chef de l’Etat de nommer aux emplois civils et militaires. Par conséquent, il n’a pas besoin de passer par des entourloupes ou des tours de passe-passe pour remplacer un élément bancal qui ne répond pas à son dispositif tactico-étatique dans le combat pour l’émergence. Apres avoir lancé le PSE, le plan de développement du Président en tant que ministre de l’Economie des Finances et du Plan, il a conduit avec brio le Plan d’Actions Prioritaires (PAP) de 2014 à 2018. Après la présidentielle, la mission continue aux Affaires Etrangères où la diplomatie économique qu’il est entrain de mener est le continuum des actions enclenchées aux MEFP. Et c’est là que Dione devait axer sa réflexion plutôt que de reprendre les rumeurs de la rue pour en faire une vérité première. L’Opinion de Dione cache mal un combat d’arrière-garde que mènent certains politiciens couardement masqués par l’entremise d’une meute de journalistes stipendiés pour euthanasier certains hommes politiques comme Amadou Ba dont la seule préoccupation est de remplir pleinement la mission que leur a confiée le Président de la République.

Et dire que c’est le Khalife des tidjanes qui est intervenu pour qu’Amadou Ba soit maintenu au gouvernement lors du remaniement du 7 avril dernier, c’est denier au Président toute sa souveraineté, toute sa légitimité et toute sa légalité constitutionnelle pour nommer qui il veut, quand il veut et où il veut. Et c’est méconnaitre les relations abyssales qu’entretiennent le chef de la diplomatie sénégalaise et le guide spirituel des tidjanes. Au dela des lubies du journaliste chroniqueur et de ses vues hallucinatoire, ces relations sont empreintes d’une cordialité sans faille et d’une affection filiale profonde qui exclut toute influence ou manipulation politicienne pour accéder ou obtenir un poste de responsabilité au sein de l’Etat.

Un journaliste digne de ce nom n’est pas ramasseur de rumeurs pour en faire des nouvelles. S’il n’a pas les moyens de valider l’information, n’importe quoi devient information. Il doit éviter tout ce qui à ses yeux est susceptible de nourrir la théâtralité du jeu politicien, le petites phrases de la rue, et des tirs croisés entre acteurs politiques. Ce qui contribue à conforter le citoyen dans sa vision péjorative de la profession du journalisme. Et des lors que le fake news régente un certain journalisme, les citoyens destinataires de l’information non plus besoin de ces journalistes malhonnêtes qui portent une grande part de responsabilité à la mauvaise image de la presse sénégalaise.

Samba Ndiaye