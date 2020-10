Qui veut salir Me Abdoulaye Wade et Youssou Ndour ?

Abdoulaye Wade, Youssou Ndour : Des patrimoines humains historiques dont on cherche à ternir le parcours

Il existe au Sénégal, des patrimoines humains que l’histoire retiendra, et qui demeure toujours par la grâce de Dieu en vie. Des patrimoines humains historiques que l’on doit préserver, loin de toutes polémiques futiles et stériles, sinon qu’elles ne visent qu’à entacher tout ce qu’ils sont en train de nous léguer.

Me Abdoulaye Wade, Youssou Ndour, deux hommes aux parcours différents qui ont réussi à faire entrer le Sénégal dans l’histoire. Deux hommes aux trajectoires différentes que l’on cite dans des polémiques qui ne doivent guère les intéresser, sauf que ceux qui les soulèvent, ne cherchent qu’à les discréditer. En fait de mauvaises langues qui ne parviendront jamais à le réussir, tentent si bien que mal de s’y essayer. C’est tout le Sénégal qui doit se dresser pour préserver Me Abdoulaye Wade des mauvaises langues de Cheikh Yérim Seck, et Youssou Ndour de ses sœurs, mais aussi d’artistes qui se sucrent en leur qualité de membres du Conseil d’administration de la Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV).

Tenez, a-t-on besoin de tout ceci ? Me Abdoulaye Wade est reconnu comme étant le père de la démocratie au Sénégal, et un de ceux en Afrique. Beaucoup de libertés démocratiques ont été obtenues au Sénégal et en Afrique grâce au combat acharné mené par Me Abdoulaye Wade. Grâce à son combat au prix de multiples privations de sa liberté, Me Abdoulaye Wade a réussi à obtenir du Sénégal, la première alternance démocratique de son histoire. Me Abdoulaye Wade, dans son long et rude combat pour faire progresser la démocratie, s’est surtout distingué en se montrant ce défenseur intransigeant du Panafricanisme. Cela, ce ne sont pas individus insignifiants qui pourront l’effacer.

Le nom de Youssou Ndour, la star planétaire mondiale, est cité inutilement à travers la décision du Président Macky Sall de faire l’état des lieux à la SODAV. Un état des lieux qui n’a fait monter que sur leurs grands chevaux, des individus aux intentions malhonnêtes. Pourquoi, s’offusquer de la décision du Chef de l’Etat Macky Sall de faire auditer la SODAV ? La réaction de Malal Talla alias Fou malade et d’autres membres du Conseil d’administration et de la direction de la SODAV est tout simplement surprenante. Qu’ont-ils à cacher pour s’offusquer de cet audit de la SODAV ?

Finalement, il y a lieu de s’interroger, si ce ne sont eux qui se terrent derrière ces propos prêtés à Ngoné Ndour selon lesquels Macky Sall fait auditer la SODAV à cause de problèmes qu’il aurait avec Youssou Ndour. Seulement, si des individus osent se mettre derrière Ngoné Ndour pour lui prêter ses propos, c’est que ses agissements ainsi que ceux de son autre sœur Aby Ndour sont toujours à l’encontre du prestige de Youssou Ndour. Un homme qui a grandement contribué au rayonnement de l’histoire du Sénégal en le faisant connaître partout à travers le monde.

Avec Youssou Ndour, c’est le parcours du musicien accompli qui a remporté de nombreux titres internationaux. Notamment, ses nombreux disques d’or dont avec son tube ‘’Seven second’’ et son Grammy Awards en 2005 avec son album ‘’Sant Yallah’’. Que les mauvaises langues se taisent et arrêtent d’entacher la fabuleuse histoire de Me Abdoulaye Wade et de Youssou Ndour.

La rédaction de Xibaaru