Serigne Mbaye Thiam : Un traître des idéaux de feu Ousmane Tanor Dieng

Serigne Mbaye Thiam fait partie de ces hommes politiques qui ont un calendrier caché. L’actuel ministre de l’Eau et de l’Assainissement garde des ambitions. Une de ses premières ambitions, c’est obtenir le contrôle de la direction du Parti socialiste (PS) dont Mme Aminata Mbengue Ndiaye assure l’intérim du poste de secrétaire général depuis le décès du regretté homme d’Etat Ousmane Tanor Dieng.

Tout ce que fait Serigne Mbaye Thiam va en ce moment à l’encontre des principes enseignés par Ousmane Tanor Dieng dont le plus notable est la loyauté et la fidélité. Seulement, contre toute attente, et au moment où l’on s’y attend le moins, Serigne Mbaye Thiam qui avait toujours déclaré défendre les valeurs du PS et préserver les enseignements de feu Ousmane Tanor Dieng, vient remettre en cause le consensus en vigueur jusqu’ici dans ce parti.

Homme politique pressé, Serigne Mbaye Thiam décide de remettre en cause tous les enseignements tirés de feu Ousmane Tanor Dieng. Serigne Mbaye Thiam a décidé de briser l’unité qui s’est resserrée autour de feu Ousmane Tanor Dieng, après les départs de Khalifa Sall et ses compagnons, en lançant pratiquement à ses camarades de parti que l’intérim assuré par Mme Aminata Mbengue Ndiaye prenne fin. Et que lui est candidat au poste de secrétaire général du PS. Une trahison à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng.

Le temps presse pour Serigne Mbaye Thiam qui sait mieux que quiconque qu’à cause de son incompétence, il a peu de chances de conserver son poste de ministre dans le prochain gouvernement qui sera installé par le Président Macky Sall. Seulement, il lui faut forcer le destin en mettant la pression sur le PS, mais aussi sur le Président de la République.

En mettant la pression sur le PS, et en réussissant à la suite de manœuvres à obtenir le poste de secrétaire général, il lui sera tout à fait avoir le loisir de revendiquer le poste de Président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), puisque son départ du gouvernement est acté. Même si sa manœuvre aurait peu de chance de réussir, il pourrait toujours obtenir du Président Macky Sall de conserver son poste de ministre au sein du prochain gouvernement. Ce dernier soucieux de la cohésion au sein de Benno Bokk Yaakar (BBY) ferait certainement tout pour éviter une déchirure au sein du PS.

Une nouvelle déchirure à l’intérieur du PS pourrait jeter le discrédit sur la longévité de BBY. Serigne Mbaye Thiam veut jouer sur ce tableau. Le Président Macky Sall doit éviter de tomber dans ce piège, et virer au plus vite ce traître des idéaux légués par feu Ousmane Tanor Dieng.

La rédaction de Xibaaru