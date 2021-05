Racine Sy fait peur…PCA, PDG, syndicaliste, politicien et magnat de presse

Mamadou Racine Sy, tout le Sénégal le connaît…et bientôt tout le Sénégal devra le craindre car l’homme continue d’accumuler les titres qui vont accroître davantage ses pouvoirs au point que plus personne ne pourra lui faire barrage dans sa course vers des titres encore plus prestigieux. Le CV de l’homme grossit de jour en jour…Et ça grince les dents dans les sphères les plus hautes de l’Etat.

Que cherche Mamadou Racine Sy ? A croire que le président du mouvement And Liggey Sénégal Ak Racine (Alsar) mérite bien ce slogan. Et pour ce faire, Mamadou Racine Sy se donne tous les moyens pour converger toutes les forces vers lui pour son ambition pour le Sénégal. Il est PCA (Président du conseil d’administration), PDG (Président directeur Général), président d’un syndicat, président d’un grand mouvement politique…Et maintenant président d’un groupe de presse.

Avec ce dernier titre, Racine Sy devient le critique ; lui qui était de l’autre côté de la barrière, se retrouve maintenant de tous les côtés. Il est acteur, spectateur et critique ; Et c’est ça qui fait peur. Racine Sy, l’acteur économique et le politicien chevronné doublé de syndicaliste devient ce patron de presse qui se doit d’être critique. Mais Racine donne un tout autre sens à son entrée dans le milieu de la presse.

Selon une note livrée par le confidentiel Afrique, « Mamadou Racine Sy, PDG du groupe hôtelier King Fadh Palace vient de racheter le journal « L’info » et « Racine Sy qui accompagne le Président Macky Sall entend se positionner lors des prochaines joutes politiques. Et toujours selon le confidentiel, « L’achat du journal « L’info » lui permettra sûrement de mieux assurer la communication autour de lui et de ses activités. »…

Tout d’abord, Racine Sy entend se positionner lors des prochaines échéances électorales avec…l’aide de son journal. Et ensuite le journal lui permettra de mieux assurer sa communication ; Ce qui voudrait dire que Racine Sy a acheté un journal d’information pour chanter ses louanges, mettre en exerce ses activités politiques et peut-être aussi « attaquer ses adversaires ». Ainsi le journal « L’Info » a été acheté dans les mains d’un journaliste émérite pour servir de support de communication politique d’un candidat à la mairie de Podor…

La presse au Sénégal prend une tournure « griotique ». Des télés créées pour chanter les louanges du fondateur, des journaux édités pour combattre ses ennemis, des radios qui diffusent que des chansons à la gloire du maitre des lieux, telles sont les feuilles de route de plusieurs rédactions au Sénégal qui se livrent une guerre sans merci. Et comme sur les réseaux sociaux, les journalistes de ces différentes presses ne ratent aucune occasion pour tirer sur leurs concurrents.

Aujourd’hui, Mamadou Racine est dans le cercle précieux des magnats de la presse au Sénégal. Un puissant titre qu’il ajoute à ses précédents titres de Pca de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), Pca de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), Président du conseil d’administration du Groupe Bolloré Africa Logistics, Président SPIHS (Syndicat Patronal de l’industrie Hôtelière du Sénégal) et Président Directeur Général du King Fahd Palace…Alors, on doit tous trembler.

