Rangou soutenue par un grand politicien-avocat

ÑIO LANK, LAISSEZ RANGOU DISTRIBUER SES FLYERS!

Par Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J

Oui, je suis mille fois plus sévère que le Président Macky Sall lorsqu’il s’agit de faire appliquer la loi de manière impartiale et sans état d’âme, surtout lorsqu’ il s’agit de faire régner l’ordre et la tranquillité publics.

Pour cela, je fais souvent objet de critiques sévères de la part de l’opposition lorsqu’il s’agit de prendre position dans les cas d’espèces.

Mais cela ne me fait ni chaud ni froid. Ce que je dis peut plaire aux uns et déplaire aux autres selon leurs positions politiques. Mais l’essentiel pour moi est de fonder toutes mes déclarations à la loi et à la Constitution: je ne gère ni les sentiments ni les états d’âme des uns et des autres.

Cependant, je tiens à ce que toutes mes actions soient fondées en droit dans le respect de la légalité.

La libre circulation des personnes et de leurs biens est un principe Constitutionnel inaliénable et sacré (Arrêt LD/MPT CE 1997)

Nul ne doit être poursuivi ni arrêté pour ses opinions tant que celles-ci ne portent pas atteinte à la sûreté de l’État où à la sécurité publique.

Évitons surtout d’agir sous le coup de l’émotion ou de l’opinion mais surtout d’agir parce que la télé en parle ou parce qu’ internet en parle.

Rangou comme Nio Lank, dans ce cas-ci ne méritent ni poursuites judiciaires ni arrestations.

Évitons l’excès de zèle mais évitons surtout de diaboliser le Président de la République.

Le Président Macky Sall n’a demandé à personne de procéder à des arrestations arbitraires.

Que ceux qui violent la loi soient poursuivis, arrêtés et emprisonnés quels que soient leurs appartenances sans état d’âme mais également les droits des uns et des autres soient respectés à la lettre pour ne pas discréditer notre justice.

En conclusion: Rangou, même si je suis contre ce qu’elle vit et fait a le droit de le faire sans être inquiétée tant qu’elle se limite à cela et tant qu’elle ne transgresse pas les lois; Nio Lank et ses partisans ont également le droit de communiquer avec les sénégalais n’importe quand, n’importe où tant qu’ils ne transgressent pas les lois, sans être ni arrêtés ni inquiétés.

Restons dans le cadre de l’Etat de droit que le Sénégal a toujours été et évitons l’excès de zèle; ce sera mieux pour tout le monde.

Vive le Président Macky Sall et vive la République !

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J