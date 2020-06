Rappel à Dieu de Pape Malick Sy : Cissé Lo pleure un ami, un guide religieux, un conseiller et un père…

Le porte-parole du Khalife Général de des Tidjanes, Serigne Pape Malick Sy, a rejoint le Ciel , ce jeudi 25 Juin 2020. Le fils cadet de Serigne Babacar Sy Malick est parti à jamais, laissant orphelin tout un peuple.

L’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, se dit très ému par cette disparition inattendue : » C’est avec beaucoup de tristesse et de consternation que nous venons d’apprendre la nouvelle de la disparition de Serigne Pape Malick Sy. Le Saint homme était un vaillant soldat de la foi islamique, une fierté pour la Tarikha tidjane et pour toute la communauté musulmane d’ ici et d’ ailleurs. Je pleure, aujourd’hui un fidèle ami, un guide religieux hors pair, un conseiller avisé et un père . Serigne Pape Malick était également un ami de la paix, un régulateur social. Je m’ attachais beaucoup à lui. Je m’ incline devant sa mémoire et présente mes très sincères condoléances au Khalife Général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la famille de Seydi El Hadi Malick Sy ( RTA) ,à tout le peuple sénégalais et à toute la » Oumah » islamique », a laissé entendre, la voix rauque, le Président sortant du Parlement de la CEDEAO.