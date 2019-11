Real Madrid : Le cauchemar Mbappé a commencé

A trois semaines des retrouvailles entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Kylian Mbappé inspire déjà la crainte de l’autre côté des Pyrénées. Au point que Zinedine Zidane est déjà sollicité par la presse au sujet de l’attaquant international français, de retour en très grande forme.

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de saison, le Real Madrid est lancé dans la course au titre en Liga, et s’est relancé dans l’optique de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir corrigé Leganés (5-0) mercredi, la Maison blanche enchaîne à domicile samedi, face au Betis de Nabil Fekir dans le cadre de la 12e journée de championnat. A la veille de cette rencontre, Zinedine Zidane s’est soumis au traditionnel point-presse, mais a été invité par les journalistes présents à aborder bien d’autres sujets.

L’avenir de Gareth Bale, le manque d’efficacité d’Eden Hazard, les cas Rodrygo et Vinicius, l’importance de Casemiro, la progression de Federico Valverde… Le technicien français a finalement assez peu évoqué son prochain adversaire. Les Andalous traversent une mauvaise passe matérialisée par une 16e place au classement, et malgré un petit réveil au détriment du Celta de Vigo (2-1) il y a 48 heures, les Merengues sont les grandissimes favoris avant le coup d’envoi de cette opposition. Tant et si bien que « Zizou » a même été sollicité au sujet de Kylian Mbappé. Il n’a là pas été question d’évoquer les rumeurs de transfert pour l’été 2020, mais bien la rencontre du 26 novembre prochain, contre le Paris Saint-Germain au Santiago-Bernabéu en Ligue des champions.

A l’aller, les Franciliens l’avaient largement emporté (3-0), et étaient pourtant privés du phénomène. Ce qui a tendance à faire déjà très peur aux médias spécialisés en Espagne. Car depuis son retour à la compétition, l’ex-Monégasque renverse tout sur son passage. « Ce qu’il fait n’a rien d’étonnant. Il est l’un des meilleurs du monde, et il le montre avec ses statistiques, a rappelé le successeur de Santiago Solari et Julen Lopetegui. Mais ça ne changera rien pour nous, le PSG reste une équipe très complète et de très bon niveau, même s’il faut être très prudent quand il y a Mbappé en face de vous ». Zinedine Zidane aura bien le temps de se tourmenter de nouveau en préparant véritablement ce choc européen à la fin du mois, car pour l’heure, il reste « d’autres matchs devant nous, et c’est là-dessus que nous devons rester concentrés ».