Recensement général : La date de clôture repoussée

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) prolonge les opérations de dénombrement du 5e Recensement général de la population et de l’habitat. Elles vont se poursuivre, selon l’ANSD, dans certaines localités des régions de Dakar et de Diourbel. Cela jusqu’au 20 juin 2023.

En effet, note l’entité, le taux de progression national de la collecte, à la fin de la journée du 13 juin 2023, est de 95 %. « Les données issues du recensement permettent aux pouvoirs publics, au secteur privé, à la société civile, aux acteurs au développement, au monde universitaire et à tous les utilisateurs de disposer d’informations statistiques exhaustives pour la conception, la mesure et l’analyse des programmes locaux et nationaux de développement ».