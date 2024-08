Recrudescence des accidents : Le ministre des Transports hausse le ton

El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a souligné que 80 % des accidents de circulation sont causés par le comportement humain. Lors d’une visite dans le département de Linguère, il a annoncé que le gouvernement prendra des « mesures rigoureuses » pour mettre fin à cette situation.

«80 % des accidents de la circulation relèvent du comportement humain et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour y mettre un terme», a constaté le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. El Malick a évoqué le remplacement dans les transports en commun des sièges « versailles » par des chaises en plastique.

«Mais je peux vous assurer que ça va cesser. Ils ont beau chercher à nous intimider, mais c’est peine perdue. Que les transporteurs sachent que les choses ont changé. Dans les voitures de transport en commun, les sièges appelés ‘’versailles’’ qu’on avait supprimé sont aujourd’hui remplacés par des chaises en plastique. Ce qui est inadmissible. Ce que je préconise, c’est qu’on stabilise ces véhicules», a dit le ministre des Transports sur la RFM.

Face à cette situation préoccupante, le ministre estime que la seule alternative est l’instauration du permis à points, malgré l’opposition de certains. «Les permis à points restent la seule alternative pour venir à bout de ces accidents. Les permis à points sont irréversibles. Je pense que quelqu’un qui n’a rien à se reprocher ne doit pas s’y opposer. On a des dispositifs adéquats pour établir ces permis à points et on va s’y mettre. Tout ce qui pourra contribuer à réduire les accidents, on sera preneur parce qu’il y a trop de morts sur nos routes. Même dans les centres hospitaliers régionaux, certaines salles de soins sont appelées salles Jakarta», a indiqué M. Ndiaye dont les propos sont repris par Pressafrik.