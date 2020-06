Recrutement des agents de Santé : Tahirou Sarr montre la voie au Président

Mr le Président,

Hier dans votre discours, vous partagiez avec nous votre intention de vouloir Recruter 500 médecins et 1000 agents de Santé. Je suis en accord avec vous même si je trouve cette idée tardive.

Vous n’avez pas parlé de La Revalorisation de la Formation des élèves agents de Santé et du Statut de nos médecins mais je vous indique gratuitement la voie vu que y’a urgence.

Mr le Président, faites recenser toutes les cliniques privées du Sénégal. Croyez-moi vous y trouverez vos 500 médecins et 1000 agents de santé en une semaine. Réquisitionnez certaines cliniques au lieu de payer des milliards pour les hôtels.

La majorité des cliniques n’appartienne qu’aux Libanais qui ensuite recrutent déloyalement médecins et agents de Santé qui étaient sensés servir dans le public. Cette pandémie est une bonne occasion pour régler ce problème et remettre de l’ordre dans ce secteur. C’est juste une question de courage et de volonté.

Tahirou Sarr