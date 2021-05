Redécoupage de Dakar : Bambilor, Boune et Keur Massar se rebellent

Bambilor, Boune et Keur Massar se rebellent contre le projet de redécoupage de la région de Dakar. Hier, les populations très en colère sont sorties en masse pour brûler des pneus sur la Route des Niayes. Les habitants de Bambilor accusent le ministre Oumar Gueye de manœuvres politiciennes et qualifient le processus de vicieux. Ils ont arboré des brassards rouges, brûlé des pneus et jeté des pierres sur les forces de l’ordre.

Après Bambilor, ça râle grave à Keur Massar dont le projet de départementalisation est dans le circuit. C’est ce que révèle le quotidien L’AS dans sa parution de ce samedi. Des habitants de Boune et de Keur Massar, « très remontés contre le ministre Oumar Guèye à cause de ses propositions de découpage », menacent de se faire entendre dans les prochains jours.

Selon eux, « le ministre des Collectivités territoriales ne les respecte pas ». D’ailleurs, ils se demandent « comment ce dernier a pu faire des propositions de découpage administratif sans se concerter avec la base ».