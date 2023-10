Refus de parrainer Amadou Ba…les dissidents du PS/Rufisque désavoués

LE PARTI SOCIALISTE DE RUFISQUE PARRAINE AMADOU BA, LE CANDIDAT DE BENNO BOKK YAAKAAR.

Dans sa publication de ce Lundi 9 octobre 2023, le Quotidien d’informations générales VOX POPULI titre à sa Une : CANDIDATURE DE BBY A L’ELECTION DE FEVRIER 2024 : Les socialistes de Rufisque se démarquent de la ligne du PS (…) Karim Mbengue & Cie « refusent de parrainer » le candidat de BBY.

Le titre n’est certainement pas approprié parce que n’étant pas en adéquation avec la réalité.

Aussi, le traitement d’une telle information en page 2 dudit quotidien, ainsi que la reprise par de nombreuses rédactions dans le cadre de leurs revues de presse, appellent de notre part, la présente mise au point.

Le Parti Socialiste demeure une école de citoyenneté et véhicule une formation politique basée sur le fonctionnement régulier de ses instances, conformément à ses textes.

Ainsi, l’Union Communale PS de Rufisque est composée de Quatre (04) Coordinations : la 24ème A, la 24ème B, la 25ème, la 26ème.

Les propos du Camarade Karim MBENGUE, Secrétaire Général de la 24ème Coordination A, n’engagent que sa propre personne dès lors que l’activité organisée à son initiative, n’a enregistré la présence effective d’aucun autre Secrétaire Général des 3 autres Coordinations qui composent l’Union Communale PS de Rufisque. Cette activité constitue donc une échappée solitaire qui répond à un dessein inavoué. Mais le Parti Socialiste du Sénégal, reste debout.

Dès lors, fidèles à la ligne du Parti Socialiste et aux décisions prises et entérinées par le Secrétariat Exécutif National (SEN) et le Bureau Politique (BP), les Coordinations PS de Rufisque (24ème A, 25ème et 26ème) respectivement dirigées par les Camarades Secrétaires Généraux Moussa SAMB, Kadialy GASSAMA et Yougoudi DIARRA, réaffirment leur attachement militant à Madame la Secrétaire Générale Aminita MBENGUE NDIAYE ainsi que leur ancrage au sein de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, en vue de la Présidentielle du 25 février 2024.

A cet effet, les 3 Coordinations se félicitent encore du choix porté sur le Candidat Amadou BA et s’engagent pleinement à le parrainer et à mettre en œuvre toute la solidarité requise en vue de la victoire de la majorité présidentielle à Rufisque, dès le 1er tour.

Enfin, les 3 Coordinations engagent les responsables de sections, les femmes et les jeunes à sonner la mobilisation dans l’ensemble des comités locaux de Rufisque pour une collecte optimale des parrains au profit du candidat de Benno Bokk Yaakaar, le Camarade Amadou BA.

Communiqué conjoint, signé par :

Moussa SAMB , Secrétaire Général de la 24 ème Coordination A ;

, Secrétaire Général de la 24 Coordination A ; Kadialy GASSAMA , Secrétaire Général de la 25 ème Coordination ;

, Secrétaire Général de la 25 Coordination ; Yougoudi DIARRA , Secrétaire Général de la 26 ème Coordination ;

, Secrétaire Général de la 26 Coordination ; Stanislas NDIAYE, Secrétaire Général des Jeunesses Socialistes de Rufisque.

Fait à Rufisque le 09 octobre 2023