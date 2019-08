Le Ka Samba Ndiobene, une véritable farce track

FARCE-TRACK veut dire aller plus vite dans les actions gouvernementales. Mais le remplaçant de Madame Aminata Mbengue Ndiaye n’est pas dans le dispositif technicolor tactique du gouvernement de Son Excellence.

On a l’impression que le Sénégal a un ministre du mouton et non un ministre de l’Elevage. En dehors de tout sens de la prospective, c’est le pilotage à vue qui est érigé en mode de gouvernance. Et comme l’habit ne fait pas le moine, il ne suffit pas d’être Peulh pour connaitre le mouton mieux que les autres. L’histoire du Sénégal démontre que les Sérères aussi ont été de grands éleveurs, à l’époque de l’Empire du Ghana. L’administration, ce n’est pas comme au Loumeu de Linguère, Dahra, Ngoundiane ou Diawbé. Résultat : de nombreux gorgorlous n’ont pas eu l’occasion de s’acheter un mouton cette année, à 15 ans de l’émergence projetée.

Au lieu d’évaluer et de tirer les conséquences de cet échec cuisant, le Ministre opte pour la stratégie de la communication par presse interposée. Par peur de passer à la guillotine, l’homme fort de Dahra envoie un de ses lieutenants au charbon pour servir aux sénégalais des calmants. On apprend de ses erreurs mais on doit aussi se rapprocher des anciens ou de son prédécesseur pour profiter de leur expérience. Qui connait Madame le Ministre Aminata Mbengue Ndiaye sait bien qu’elle est très disponible.

En tout état de cause, la situation catastrophique de cette année ne doit plus se reproduire car l’approvisionnement en mouton lors de la Tabaski n’est pas une petite affaire qu’une sortie dans la presse peut régler.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn