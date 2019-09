Ce mercredi 18 septembre, dans TPMP, Valérie Benaïm a dévoilé, sur le grand écran qui se trouve derrière Cyril Hanouna, une photo sur laquelle l’animateur star de C8 apparait totalement nu.

Beaucoup d’émotions ce mercredi 18 septembre dans Touche Pas À Mon Poste, sur C8. En effet, Cyril Hanouna avait envie de faire reconnaitre aux chroniqueurs, leurs erreurs, dans la vie de tous les jours. Baba a alors poussé ses collaborateurs, autour de la table, à demander pardon à quelqu’un de leur entourage qu’ils auraient pu ou qu’ils ont tout simplement blessé.

Benjamin Castaldi a été le plus touchant lors de cette séquence. Ce dernier a expliqué qu’il n’avait pas été présent pour ses deux plus grands fils, Simon et Julien.

En larmes au moment d’évoquer son absence, le principal intéressé leur a fait savoir en direct qu’il regrettait beaucoup ses actions passées et leur a d’ailleurs fait savoir qu’il les aimait très fort.

De son côté, Valérie Benaïm, elle, a demandé pardon à Cyril Hanouna avant de dévoiler un énorme dossier sur l’animateur qui est l’un de ses meilleurs amis : une photo de lui totalement nu.

Le cliché en question a beaucoup fait marrer les fanzouzes ainsi que les équipes du trublion du PAF. Il a été pris, comme l’a précisé Hanouna, lors d’un tournage pour Fort Boyard il y a de longues années. À l’époque, il avait pris plaisir à se mettre dans son plus simple appareil pour se balader dans les lieux et a avoué, dans la foulée, avoir fait pipi du haut du Fort et réveillé tout le monde ce jour là. Un souvenir qui restera à jamais gravé dans sa mémoire.