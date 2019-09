Des priorités de nos gouvernants Combattre les nombreux homicides ou persécuter lanceurs d’alerte et opposants politiques

Cependant, il faut que de telles attitudes englobent tous cas d’homicides provoqués par la route mais aussi ceux par noyades suite à des inondations, naufrage d’embarcations, etc…

L’Exécutif et son Procureur devraient davantage se soucier de la vie de leurs concitoyens. Toute cette énergie consacrée à persécuter et embastiller les lanceurs d’alerte et opposants politiques, devrait plutôt servir à l’ouverture systématique d’informations pour homicide involontaire contre X, avec communication appropriée selon la gravité de l’événement. Ces procédures viseraient également à apprécier la possible responsabilité civile des pouvoirs publics chargés du secteur concerné.

Le rôle des dirigeants d’un pays, et les responsables de l’ACT ont déjà eu à le rappeler, est d’abord d’apporter protection à leurs concitoyens, en particulier contre morts évitables et autres crimes. Donner la plus grande importance à chaque perte de vie humaine participe à cette protection.

Il faut d’ailleurs rappeler qu’il est possible d’ouvrir une information pour recherches de cause de mort.

Les dirigeants du Sénégal et leur Procureur doivent cesser d’attendre le drame d’extrême gravité pour porter intérêt à la mort de leurs compatriotes et réclamer des enquêtes dont les résultats ne sont que rarement communiqués, ne donnant lieu à aucun procès et à aucune sanction connus du public.

Mais bien entendu en matière de gouvernance tout est question de hiérarchie des priorités.