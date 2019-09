Elhadji Malick Guéye Latmingué: un mercenaire au service des détracteurs de Mimi

Voici le contenu de son message dont une copie est parvenue à xibaaru :

M.Guéye pourquoi vous avez tourné votre veste en si peu de temps? N’est pas c’est vous qui nous disiez chez la Présidente que Kaolack a besoin de Mimi car dans le département de Kaolack il n’y a jamais eu une personnalité politique plus charismatique,plus respectée et plus loyale au Président Macky Sall.De plus,vous nous prodiguiez des conseils tels que: il faut protéger et soutenir Mimi pour le meilleur et pour le pire parce qu’il y aura toujours des responsables du Parti qui l’attaqueront car,eux,ils présentent des carences et la présence de Mme Aminata Touré met à nu tous leurs défauts politiques. En réalité,nous,jeunes républicains, ne comprenons pas votre démarche tantôt vous vous rangez derrière Baye Ciss,tantôt vous vous planquez derrière Modou Ndiaye Rahma et j’en passe.Et pourtant vous avez traité de tous les noms d’oiseaux Modou Ndiaye Rahma et sa femme, Mariama Sarr , en disant,rappellez-vous bien,dans toutes les ondes, que ces derniers doivent être chassés de Kaolack parce qu’ils ne sont pas des kaolackois authentiques( vos mots: ay Djolof Djolof Djolof lagne). Maintenant,si aujourd’hui,vous vous levez pour les défendre au détriment de Mimi, qui, disiez-vous, est votre seul leader dans le Parti, qu’as-tu reçu en échange?

En effet, si la rumeur qui circule est avérée, vous avez tort sur toute la ligne Tonton Malick, il paraît que vous dites que vous ne laisserez pas Mme la Présidente en paix parce que vous devriez être recruté dans son cabinet. Non, tonton, le CESE est une Institution et celle qui la dirige est une innovatrice qui se base sur les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc, attaque ou pas ,Mme la Présidente Aminata Touré ne cédera jamais au chantage et arrêtez de dire que » louma khamal Mimi », »khamo dara » et vu votre trajectoire politique,vous ne devez plus tenir des discours de bas étage à travers la presse:ça ne doit pas être votre nouveau job.